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ile okul kayıt sorgulama ekranı! ? 2020 ile Okula başlama yaşı ile ne zaman başlıyor?

İlkokul, ortaokul, anaokulu öğrencileri ve velileri okul kayıt sorgulama işlemleri ve okul kayıtlarını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Ağustos’ta açılması beklenen okullarda eğitim süreci hazırlığı sürüyor. Birinci ve beşinci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak sistemi üzerinden yapılacak olup ise önümüzdeki günlerde açılacak. Peki ? E Okul ile 2020 ne zaman başlıyor? E okul ile okul kayıt sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 24.7.2020 16:01 ABONE OL
E okul ile okul kayıt sorgulama ekranı! Çocuğum hangi okula gidecek? 2020 MEB ile Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

Okulların açılmasına kısa süre kala milyonlarca öğrenci ve veli okul kayıtlarına ilişkin sorgulamalara hız kazandırdı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde okula yeni başlayacaklar ve ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri sayfasından hangi okula gideceklerini sorgulayabilecekler. Böylelikle veliler ile E Okul giriş ekranı aracılığı ile sorgulama yapabilecekler. Peki ? E Okul MEB ile 2020 (ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul) ne zaman başlıyor?

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? E OKUL OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI

Okullar açılmadan önce bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Veliler Çocuğum hangi okula gidecek, gibi pek çok soruya yanıt arıyor. Haberimizde, e okul kayıt sorgulama ve konuya dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

E okul ile okul kayıt sorgulama ekranı! Çocuğum hangi okula gidecek? 2020 MEB ile Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

İkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla alakalı ilgili kurumlardan güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

OKUL KAYITLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

E OKUL EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

OKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2020-2021 eğitim-öğretim dönemi, okul kayıt sonuçları, e-Kayıt sistemi üzerinden görüntülenecek. Çocuklarının kayıtlı oldukları okulu öğrenmek isteyenler, sisteme giriş yaparken TC no ve doğum yılı bilgilerini kullanacaklar. e-Okul kayıt sorgulama ekranı ile ilgili detaylar ise şöyle:

'in e-Okul ekranından "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" başlıklı elektronik tablosundaki linke tıklayarak giriş yapılabilecek. Çıkan tabloda verilen giriş kodu bölümündeki rakam ve/veya harfi Giriş Kodu bölümüne yazdıktan sonra T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde tabloya girerek çocuğun kayıt edildiği okulu görmek mümkün.

İlkokula başlama yaşı hakkında bilgi almak isteyen veliler, MEB'in paylaştığı linki tıklayarak, "2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2020) itibarıyla hesaplanır" ekranına ulaşabilir. Burada çocuğun doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde girerek ilkokula başlama yaşını öğrenilebilir. Örnek doğum tarihi girişi ve sistem yönlendirmesi şu şekilde:

"01.01.2007: Çocuğunuz 164 aylıktır. Çocuğunuzu ilkokul 1. sınıfa kaydettirmeniz gerekmektedir. Kayıt erteleme hakkınız bulunmamaktadır."

E okul ile okul kayıt sorgulama ekranı! Çocuğum hangi okula gidecek? 2020 MEB ile Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu.

Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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E okul ile okul kayıt sorgulama ekranı! Çocuğum hangi okula gidecek? 2020 MEB ile Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?
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