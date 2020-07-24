E okul ile okul kayıt sorgulama ekranı! Çocuğum hangi okula gidecek? 2020 MEB ile Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

Okulların açılmasına kısa süre kala milyonlarca öğrenci ve veli okul kayıtlarına ilişkin sorgulamalara hız kazandırdı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde okula yeni başlayacaklar ve ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri e okul sayfasından hangi okula gideceklerini sorgulayabilecekler. Böylelikle veliler E Okul kayıt sorgulama ile MEB E Okul giriş ekranı aracılığı ile sorgulama yapabilecekler. Peki Çocuğum hangi okula gidecek? E Okul MEB ile 2020 (ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul) Okul kayıtları ne zaman başlıyor?

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? E OKUL OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI

Okullar açılmadan önce bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Veliler Çocuğum hangi okula gidecek, okul kayıtları ne zaman başlıyor gibi pek çok soruya yanıt arıyor. Haberimizde, e okul kayıt sorgulama ve konuya dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz.