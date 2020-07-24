KPSS 3004, 6225 nitelik kodlarının anlamları nedir? 6225 nitelik kodu ve 3004 nitelik kodu nedir?

KPSS 3004, 6225 nitelik kodu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS-2020/1 tercih işlemlerinin başladığını açıklamasıyla araştırılan konular arasında yer aldı. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen adaylar nitelik kodlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Meslek gruplarını ve tercih kriterlerini ifade eden bir kodların anlamları farklıdır. Peki KPSS 3004, 6225 nitelik kodu nedir? 3004, 6225 nitelik kodları anlamları nedir?
ÖSYM tarafından KPSS 2020/1 tercih kılavuzunun yayımlanmasından sonra 3004, 6225 nitelik kodu yoğun bir şekilde araştırılıyor. İki kodunda farklı anlamları bulunuyor. KPSS ile yapılan tercihlerde adayların dikkat ettiği 3004, 6225 nitelik kodu nedir?
İşte yanıtı…
3004 nitelik kodu "Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak" anlamını taşıyor. Son senelerde ön lisans programlarına diğer programlara nazaran oldukça fazla kadro sayısı verilmeye başlanmıştır. 3004 nitelik kodu ile alım yapan bölümlerin sayısı da hızla artmaktadır.
ÖSYM tarafından açıklanan KPSS başvuru kılavuzunda 6225 nitelik kodu ile bilgisayar sertifikası şartı bulunmaktadır. 6225 nitelik kodu uzun yıllar boyunca bilgisayar bölümü mezunlarının büyük tepkisini almış ve bilgisayar bölümlerinden mezun olanların bu düzenleme yüzünden iş olanaklarının kısıtlandığı iddia edilmiştir. Uzun zaman sonunda bilgisayar sertifikası şartını içeren 6225 özel şart konusunda değişikliğe gidildi.
KPSS nitelik kodları, farklı meslek gruplarını ve tercih kriterlerini ifade eden bir koddur. Öğrencilerin tercih yapacağı alanda hangi niteliklere sahip olduğunu anlatır. Yani, kodlar öğrenim koşulunu belirtiyor ve bitirilen bölümleri ifade ediyor.
3004 nitelik kodu Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak" anlamını taşıyor.
6225 nitelik kodu ise bilgisayar sertifikası şartı bulunduruyor.