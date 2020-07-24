Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri KPSS 3004, 6225 nitelik kodlarının anlamları nedir? 6225 nitelik kodu ve 3004 nitelik kodu nedir?

3004, 6225 nitelik kodlarının anlamları nedir? 6225 nitelik kodu ve nedir?

ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzunun ardından , 6225 nitelik kodu anlamlarıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Özellikle kamu kadrosunda çalışmak isteyen binlerce aday tarafından nitelik kodu gündemde yer edindi. KPSS sınavında belirli oranda başarı gösterip tercih yapmaya hak kazanan adaylar tercih listesini oluştururken karşılaştıkları kodlarla alakalı araştırma yapmaya devam ediyorlar. Buna göre; , ? 3004, 6225 nitelik kodları anlamları nedir?

Giriş Tarihi: 24.7.2020 09:08 Son Güncelleme: 24.7.2020 09:09 ABONE OL
KPSS 3004, 6225 nitelik kodu nedir? 3004, 6225 nitelik kodları anlamları nedir?

3004, 6225 nitelik kodu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS-2020/1 tercih işlemlerinin başladığını açıklamasıyla araştırılan konular arasında yer aldı. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen adaylar nitelik kodlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Meslek gruplarını ve tercih kriterlerini ifade eden bir kodların anlamları farklıdır. Peki KPSS 3004, ? 3004, 6225 nitelik kodları anlamları nedir?

3004, 6225 NİTELİK KODU NEDİR?

ÖSYM tarafından KPSS 2020/1 tercih kılavuzunun yayımlanmasından sonra 3004, 6225 nitelik kodu yoğun bir şekilde araştırılıyor. İki kodunda farklı anlamları bulunuyor. KPSS ile yapılan tercihlerde adayların dikkat ettiği 3004, 6225 nitelik kodu nedir?

İşte yanıtı…

KPSS 3004, 6225 nitelik kodu nedir? 3004, 6225 nitelik kodları anlamları nedir?

KPSS 3004 NİTELİK KODU NEDİR?

"Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak" anlamını taşıyor. Son senelerde ön lisans programlarına diğer programlara nazaran oldukça fazla kadro sayısı verilmeye başlanmıştır. 3004 nitelik kodu ile alım yapan bölümlerin sayısı da hızla artmaktadır.

KPSS 6225 NİTELİK KODU NEDİR?

ÖSYM tarafından açıklanan başvuru kılavuzunda 6225 nitelik kodu ile bilgisayar sertifikası şartı bulunmaktadır. 6225 nitelik kodu uzun yıllar boyunca bilgisayar bölümü mezunlarının büyük tepkisini almış ve bilgisayar bölümlerinden mezun olanların bu düzenleme yüzünden iş olanaklarının kısıtlandığı iddia edilmiştir. Uzun zaman sonunda bilgisayar sertifikası şartını içeren 6225 özel şart konusunda değişikliğe gidildi.

TÜM NİTELİK KODLARI İÇİ TIKLAYINIZ

KPSS 3004, 6225 nitelik kodu nedir? 3004, 6225 nitelik kodları anlamları nedir?

KPSS NİTELİK KODLARI LİSTESİ

nitelik kodları, farklı meslek gruplarını ve tercih kriterlerini ifade eden bir koddur. Öğrencilerin tercih yapacağı alanda hangi niteliklere sahip olduğunu anlatır. Yani, kodlar öğrenim koşulunu belirtiyor ve bitirilen bölümleri ifade ediyor.

3004 nitelik kodu Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak" anlamını taşıyor.

6225 nitelik kodu ise bilgisayar sertifikası şartı bulunduruyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS 3004, 6225 nitelik kodlarının anlamları nedir? 6225 nitelik kodu ve 3004 nitelik kodu nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA