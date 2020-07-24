MEB 2020 LGS tercih tarihleri ile lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri e Okul üzerinden devam ediyor!

LGS tercihleri için lise tercih robotu üzerinden vatandaşlar kendilerine uygun liseyi bulma çalışmalarına devam ediyor. Aldıkları puanlara karşın liselerin açıkladığı yüzdelik dilim ve taban puanlarına uygun şekilde tercih yapacak olan adaylar maksimum 10 tercih hakkı bulunuyor. Bu kapsamda ise belirlenen tarih aralığında e okul VBS öğrenci girişi ile tercihlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, MEB ve E okul öğrenci girişi ile LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? MEB LGS tercih robotu ile lise tercihleri yapma ekranı!
Milyonlarca öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanması ile beraber 2020 LGS tercihleri için heyecan dolu süreç başladı. Adaylar kendi puanlarına uygun okulları E okul lise tercih robotu üzerinden araştırmaya tüm hızıyla devam ederken hayalini kurdukları lise eğitimini alabilmek için kendi puanlarına uygun en iyi okula gitmek istiyor…
LGS TERCİH ROBOTU 2020
MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul LGS lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açtı. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.
LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK
Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak.
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.
Yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.