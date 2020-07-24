MEB 2020 LGS tercih tarihleri ile lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri e Okul üzerinden devam ediyor!

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2020 tercih tarihleri ile lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri e Okul üzerinden devam ediyor!

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan tercihleri tüm hızıyla devam ediyor. Adaylar geçtiğimiz hafta tarafından yapılan açıklama sonucunda aldıkları puanları öğrenmiş ve ardından robotu ile puanlarına uygun okulları değerlendirmeye başlamıştı. Yayımlanan kılavuza göre 10 adet okulu tercihte bulunma hakkına sahip olan öğrenciler en iyi tercih listesini hazırlamak için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, MEB ve E okul öğrenci girişi ile LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? MEB LGS tercih robotu ile lise tercihleri yapma ekranı!

Giriş Tarihi: 24.7.2020 16:34 Son Güncelleme: 24.7.2020 16:35 ABONE OL
MEB 2020 LGS tercihleri e Okul üzerinden devam ediyor! LGS tercih tarihleri ile lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

tercihleri için lise tercih robotu üzerinden vatandaşlar kendilerine uygun liseyi bulma çalışmalarına devam ediyor. Aldıkları puanlara karşın liselerin açıkladığı yüzdelik dilim ve taban puanlarına uygun şekilde tercih yapacak olan adaylar maksimum 10 tercih hakkı bulunuyor. Bu kapsamda ise belirlenen tarih aralığında e okul VBS öğrenci girişi ile tercihlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, ve E okul öğrenci girişi ile LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? MEB robotu ile lise tercihleri yapma ekranı!

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milyonlarca öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanması ile beraber 2020 LGS tercihleri için heyecan dolu süreç başladı. Adaylar kendi puanlarına uygun okulları E okul lise tercih robotu üzerinden araştırmaya tüm hızıyla devam ederken hayalini kurdukları lise eğitimini alabilmek için kendi puanlarına uygun en iyi okula gitmek istiyor…

MEB 2020 LGS tercihleri e Okul üzerinden devam ediyor! LGS tercih tarihleri ile lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH ROBOTU 2020

, kılavuzu yayımlarken E Okul lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açtı. ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.

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MEB 2020 LGS tercihleri e Okul üzerinden devam ediyor! LGS tercih tarihleri ile lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul..gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca, kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

MEB 2020 LGS tercihleri e Okul üzerinden devam ediyor! LGS tercih tarihleri ile lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www..gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

MEB 2020 LGS tercihleri e Okul üzerinden devam ediyor! LGS tercih tarihleri ile lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www..gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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MEB 2020 LGS tercih tarihleri ile lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri e Okul üzerinden devam ediyor!
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