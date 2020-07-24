MEB 2020 LGS tercih tarihleri ile lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri e Okul üzerinden devam ediyor!

LGS tercihleri için lise tercih robotu üzerinden vatandaşlar kendilerine uygun liseyi bulma çalışmalarına devam ediyor. Aldıkları puanlara karşın liselerin açıkladığı yüzdelik dilim ve taban puanlarına uygun şekilde tercih yapacak olan adaylar maksimum 10 tercih hakkı bulunuyor. Bu kapsamda ise belirlenen tarih aralığında e okul VBS öğrenci girişi ile tercihlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, MEB ve E okul öğrenci girişi ile LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? MEB LGS tercih robotu ile lise tercihleri yapma ekranı!

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milyonlarca öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanması ile beraber 2020 LGS tercihleri için heyecan dolu süreç başladı. Adaylar kendi puanlarına uygun okulları E okul lise tercih robotu üzerinden araştırmaya tüm hızıyla devam ederken hayalini kurdukları lise eğitimini alabilmek için kendi puanlarına uygun en iyi okula gitmek istiyor…