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Merakla bekleniyor... sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020

Bilim ve Sanat Merkezleri olarak bilinen ve örgün eğitim kurumlarına devam eden, müzik, görsel sanatları, genel zihinsel yetenek gibi özel yetenekli öğrencilerin kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlayan özel eğitim kurumları 81 ilde hizmet vermektedir. 4 Ocak ile 19 Nisan 2020 tarihleri aralığında grup tarama sınavları yapılmış olup sınav sonuçları ise merakla bekleniyor. Peki; sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? açıklandı mı, tarih belli mi? 2020 BİLSEM sonuçları ve detayları...

Giriş Tarihi: 24.7.2020 11:32 ABONE OL
Merakla bekleniyor... BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 BİLSEM sonuçları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav sonuçları ile ilgili bir çalışma yapacaklarını ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından gözler gelecek resmi açıklamaya ve sonuçlara çevrildi. Özel yetenekli çocukların aldıkları özel eğitimlerin gruğ tarama sınavları 4 Ocak ile 19 Nisan 2020 tarihleri aralığında yapılmıştı. Peki; ne zaman açıklanacak? 2020 açıklandı mı?

BİLSEM SONUÇLARI 2020: BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM sınav sonuçları araştırılmaya devam ederken konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Merakla bekleniyor... BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 BİLSEM sonuçları

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sonuçları için bir çalışma yapacaklarını ve bu konuyu not ederek en kısa sürede açıklama yapacaklarını ifade etmişti. Mayıs ayının ilk haftasında canlı yayında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, için bir çalışma yapacaklarını ve bu konuyu not ederek en kısa sürede açıklama yapacaklarını ifade etti.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme sınavının herhangi bir aksilik olmaması halinde 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

Merakla bekleniyor... BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 BİLSEM sonuçları

BİLSEM NE DEMEK?

Bilim ve sanat merkezleri (); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

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Merakla bekleniyor... BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 BİLSEM sonuçları
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