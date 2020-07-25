Açık Lise 2.dönem sınavları bu hafta sonu üç oturum halinde yapılacak. İlk oturumu bugün başlamış olmakla birlikte AÖL sınav soruları ve cevapları şimdiden araştırılır hale geldi. Öte yandan yine bir diğer konu ise AÖL sonuçları olmaktadır. Peki; AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Açık Lise 2020 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, ders geçme notu kaç?
Lise eğitimine açıktan devam eden adayların girdiği AÖL 2. dönem sınavları bilindiği üzere 25-26 Temmuz tarihlerinde üç farklı oturumda gerçekleştirilecek. AÖL sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak. Bir önceki sınav dönemleri baz alındığında AÖL sınav soru ve cevaplarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖL sınav sonuçları için MEB'ten resmi bir açıklama gelmedi ancak daha önceki yıllar baz alındığın AÖL sonuçlarının ağustos ayının ortalarında açıklanması bekleniyor. AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.
AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
AÖL sınav soruları ve cevapları sınavların sona ermesinin ardından açıklanıyor. AÖL sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,
Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.