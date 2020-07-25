Açık Lise 2.dönem sınavları bu hafta sonu üç oturum halinde yapılacak. İlk oturumu bugün başlamış olmakla birlikte AÖL sınav soruları ve cevapları şimdiden araştırılır hale geldi. Öte yandan yine bir diğer konu ise AÖL sonuçları olmaktadır. Peki; AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Açık Lise 2020 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, ders geçme notu kaç?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İLE AÖL SONUÇLARI!

Lise eğitimine açıktan devam eden adayların girdiği AÖL 2. dönem sınavları bilindiği üzere 25-26 Temmuz tarihlerinde üç farklı oturumda gerçekleştirilecek. AÖL sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak. Bir önceki sınav dönemleri baz alındığında AÖL sınav soru ve cevaplarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.