MEB ile AÖL sınav giriş belgesi (sınav yeleri) sorgulama ekranı: AÖL sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Bu hafta sonu binlerce adayın katılım göstereceği Açık Lise sınavlarının ilki bugün yapılacak. 81 ilde ve KKTC'de yapılacak olan sınav için heyecan şimdiden başladı. Hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler AÖL sınav yerleri (sınav giriş belgesi) sorgulama ekranına ulaşmak isterken sınavın ne kadar kaç dakika süreceğine dair detaylara da ulaşmak istiyor. Peki; AÖL sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? MEB ile AÖL sınav giriş belgesi (sınav yeleri) sorgulama ekranı!
Açık Lise sınavları 3 oturumda gerçekleştirilecek olup Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak. Öğrenciler AÖL sınav yerleri (sınav giriş belgesi) nasıl alınır sorusuna yanıt arıyorlar. Peki; AÖL sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
İşte tüm detaylar...
Açıköğretim Lisesi sınav giriş belgeleri http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden giriş yapılarak alınıyor.
AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA 2020?
25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde Açık Lise 2. dönem sınavları yapılacak.
AÖL 1. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 09:30
AÖL 2. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 14.00
AÖL 3. OTURUM : 26 TEMMUZ PAZAR - 09.30
SINAVA GİDERKEN NELER GÖTÜRÜLMELİ?
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.