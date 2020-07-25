MEB ile AÖL sınav giriş belgesi (sınav yeleri) sorgulama ekranı: AÖL sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Bu hafta sonu binlerce adayın katılım göstereceği Açık Lise sınavlarının ilki bugün yapılacak. 81 ilde ve KKTC'de yapılacak olan sınav için heyecan şimdiden başladı. Hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler AÖL sınav yerleri (sınav giriş belgesi) sorgulama ekranına ulaşmak isterken sınavın ne kadar kaç dakika süreceğine dair detaylara da ulaşmak istiyor. Peki; AÖL sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? MEB ile AÖL sınav giriş belgesi (sınav yeleri) sorgulama ekranı!

AÖL SINAV SAATLERİ - AÖL SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI (SINAV GİRİŞ BELGESİ)

Açık Lise sınavları 3 oturumda gerçekleştirilecek olup Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak. Öğrenciler AÖL sınav yerleri (sınav giriş belgesi) nasıl alınır sorusuna yanıt arıyorlar. Peki; AÖL sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

İşte tüm detaylar...