ÖSYM DGS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama 2020! DGS sınav yerleri açıklandı mı?

DGS sınav yerleri için adayların araştırmaları sınava sayılı günler kala merak konusu haline geldi. ÖSYM yayımladığı kılavuza göre Dikey Geçiş Sınavı'nın 9 Ağustos'ta uygulanacağını bildirmişti. Buna göre; vatandaşlar önümüzdeki günlerde sınav giriş belgesinin de erişime açılmasını bekliyor ve ÖSYM duyurular ekranını yakından takip ediyor. Peki, 2020 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav yerleri açıklandı mı? İşte tüm detaylar…

ÖSYM İLE DGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI!

DGS sınav yerleri için milyonlarca aday detayları araştırmaya başladı. Yükseköğretim kurumlarının önlisans programlarından mezun olan ve öğrenimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınavın giriş belgelerinin kısa zaman içerisinde açıklanması bekleniyor…