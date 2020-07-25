ÖSYM DGS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama 2020! DGS sınav yerleri açıklandı mı?

DGS sınav yerleri için adayların araştırmaları sınava sayılı günler kala merak konusu haline geldi. ÖSYM yayımladığı kılavuza göre Dikey Geçiş Sınavı'nın 9 Ağustos'ta uygulanacağını bildirmişti. Buna göre; vatandaşlar önümüzdeki günlerde sınav giriş belgesinin de erişime açılmasını bekliyor ve ÖSYM duyurular ekranını yakından takip ediyor. Peki, 2020 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav yerleri açıklandı mı? İşte tüm detaylar…
DGS sınav yerleri için milyonlarca aday detayları araştırmaya başladı. Yükseköğretim kurumlarının önlisans programlarından mezun olan ve öğrenimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınavın giriş belgelerinin kısa zaman içerisinde açıklanması bekleniyor…
ÖSYM sınav takvimine göre, DGS 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek.
DGS sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı.
Adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır.
Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.