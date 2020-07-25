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Haberler Eğitim Haberleri E Okul MEB ile LGS taban puanları ve LGS kontenjanları 2020: Lise taban puanları ve lise kontenjanları

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Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavı sona erdi ve tercih işlemleri başladı. Tercih işlemlerinde en önemli detay ise , ve yüzdelik dilimler oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili kılavuzu da yayınlandı. ekranı üzerinden yapılacak olan işlemler için lise taban puanları ve neler? Lise kontenjanları ile LGS taban puanlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 10:10 Son Güncelleme: 25.7.2020 10:10 ABONE OL
E Okul ekranı MEB ile lise taban puanları ve LGS kontenjanları: Fen, Anadolu ve Özel liseler Lise kontenjanları ile LGS taban puanları

LGS tercih işlemleri ile birlikte en çok araştırılan konular arasında , ve yüzdelik dilimler olmaktadır. LGS sınavına katılım sağlayan öğrenciler aldıkları puanlar ile tercihlerini yapacak. Buna göre; haberimizin içerisinden lise taban puanları ile lise kontenjanlarına ulaşabilirsiniz. İşte ile ile

E OKUL MEB İLE LİSE TABAN PUANLARI - LİSE KONTENJANLARI

Liselere Geçiş Sınavı sona erdi ve LGS tercih işlemleri başladı. Tercih işlemlerinin başlaması ile birlikte lise taban puanları ile lise kontenjanları araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından LGS taban puanları ile LGS kontenjanlarına ulaşabilir, detaylı bilgileri edinebilirsiniz.

E Okul ekranı MEB ile lise taban puanları ve LGS kontenjanları: Fen, Anadolu ve Özel liseler Lise kontenjanları ile LGS taban puanları

LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor.

LİSE KONTENJANLARI 2020 İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS 2020 MEB KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

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ÖZEL LİSELERİN TABAN PUANLARI BELLİ OLDU

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Kız öğrenci taban puan : 479 Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0

ALMAN LİSESİ

Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21

1.Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446

SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ

Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45
Taban puan: 462.0000

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000

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