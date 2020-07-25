E Okul MEB ile LGS taban puanları ve LGS kontenjanları 2020: Lise taban puanları ve lise kontenjanları

LGS tercih işlemleri ile birlikte en çok araştırılan konular arasında lise taban puanları, lise kontenjanları ve yüzdelik dilimler olmaktadır. LGS sınavına katılım sağlayan öğrenciler aldıkları puanlar ile tercihlerini yapacak. Buna göre; haberimizin içerisinden lise taban puanları ile lise kontenjanlarına ulaşabilirsiniz. İşte E Okul MEB ile LGS taban puanları ile LGS kontenjanları

E OKUL MEB İLE LİSE TABAN PUANLARI - LİSE KONTENJANLARI

Liselere Geçiş Sınavı sona erdi ve LGS tercih işlemleri başladı. Tercih işlemlerinin başlaması ile birlikte lise taban puanları ile lise kontenjanları araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından LGS taban puanları ile LGS kontenjanlarına ulaşabilir, detaylı bilgileri edinebilirsiniz.