Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? YKS üniversite taban puanları ile kontenjanları!

Üniversite 2020 açıklandı mı? ile kontenjanları!

ÖSYM takvimine göre; sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak ancak daha öncesinde de açıklanma ihtimali olduğundan YKS'ye dair tüm detaylar araştırılmaya başlandı. Bunlardan en önemlileri ise üniversite ve kontenjanları olmaktadır. YKS tercihlerini yapacak olan adaylar tarafından araştırılırken tercih kılavuzu ön bilgi verme amaçlı yayımlandı. Peki; Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? YKS ile taban puanları!

Giriş Tarihi: 25.7.2020 10:30 ABONE OL
Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? YKS üniversite taban puanları ile kontenjanları!

tercihleri bu yıl Ağustos ayında alınacak. 6 Ağustos ile 14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan YKS tercihleri ile birlikte üniversite ve kontenjanları araştırılmaya başlandı. Öğrenciler istedikleri bölümlere girebilmek için taban puanlarına bakıp tercih yapabilecekler. Peki; 2020 açıklandı mı? YKS üniversite taban puanları ile kontenjanları!

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İLE YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI

YKS üniversite taban puanları, öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. Tercih işlemlerinin başlamasına az bir zaman kala istedikleri bölümü seçmek için taban ve tavan puanlara bakılıp tercih yapılması gerekiyor. Haberimizin içerisinden üniversite taban puanları ile kontenjan listesine ulaşabilirsiniz.

Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? YKS üniversite taban puanları ile kontenjanları!

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. 21 Temmuz'da ÖSYM ön bilgi verme amaçlı bir YKS tercih kılavuzu yayımladı. Tercih tarihlerinde detaylı kılavuz yayımlanacak. İşte geçen yılın

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? YKS üniversite taban puanları ile kontenjanları!

YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.

AÇIKLAMANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? YKS üniversite taban puanları ile kontenjanları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA