Üniversite öğrencilerinin gözü kulağı YÖK'ten gelecek açıklamayla beraber üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. Koronavirüs salgını sürecinde onlıne eğitim alan lisans ve önlisans düzeyindeki öğrenciler yaz tatili sürecine girdi. Tatillerine devam eden öğrenciler 2020- 2021 Eğitim yılında üniversitelerin açılma tarihine ilişkin detayları öğrenmeye çalışıyor. Hem üniversiteye yeni başlayacak olan hem de eğitimlerine devam eden öğrenciler konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. Buna göre; Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020- 2021 Eğitim yılında üniversiteler açılacak mı, YÖK'ten açıklama geldi mi?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'nin birçok üniversitesinde eğitim gören öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Normal şartlarda her yıl Eylül ayında açılan üniversitelerin açılış tarihine ilişkin YÖK'ten açıklama bekleniyor. Henüz üniversitelerin açılma tarihi belli olmazken konuya dair detayları haberimizde derledik.