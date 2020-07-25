Üniversite öğrencilerinin gözü kulağı YÖK'ten gelecek açıklamayla beraber üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. Koronavirüs salgını sürecinde onlıne eğitim alan lisans ve önlisans düzeyindeki öğrenciler yaz tatili sürecine girdi. Tatillerine devam eden öğrenciler 2020- 2021 Eğitim yılında üniversitelerin açılma tarihine ilişkin detayları öğrenmeye çalışıyor. Hem üniversiteye yeni başlayacak olan hem de eğitimlerine devam eden öğrenciler konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. Buna göre; Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020- 2021 Eğitim yılında üniversiteler açılacak mı, YÖK'ten açıklama geldi mi?
Türkiye'nin birçok üniversitesinde eğitim gören öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Normal şartlarda her yıl Eylül ayında açılan üniversitelerin açılış tarihine ilişkin YÖK'ten açıklama bekleniyor. Henüz üniversitelerin açılma tarihi belli olmazken konuya dair detayları haberimizde derledik.
Üniversitelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. Konuya yönelik güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.
Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."
Üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin başta YÖK olmak üzere diğer yetkili isimlerden açıklama bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında üniversitelerin açılacağı tahmin ediliyor.