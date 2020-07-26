Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? 2020- 2021 eğitim yılında üniversiteler açılacak mı, YÖK’ten açıklama geldi mi?

, tarih belli mi? 2020- yılında üniversiteler açılacak mı, ’ten açıklama geldi mi?

Akademik kariyerine devam eden lisans ve önlisans öğrencileri üniversitelerin açılış tarihini araştırıyor. Pandemi süresince uzaktan eğitim alan öğrenciler kampüste eğitim görmek için ’ten gelecek açıklamayı bekliyor. Şu an yaz tatilinde olan öğrenciler konuya yönelik araştırmalarını sürdürürken üniversitelerin Eylül ayında açılması bekleniyor. Yükseköğretim Kurulu YÖK tarafından yapılacak olan açıklamayla birlikte üniversite açılış tarihi netlik kazanacak. Peki ? 2020- yılında üniversiteler açılacak mı, YÖK’ten açıklama geldi mi?

Giriş Tarihi: 26.7.2020 09:48 Son Güncelleme: 26.7.2020 09:48 ABONE OL
Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020- 2021 Eğitim yılında üniversiteler açılacak mı, YÖK’ten açıklama geldi mi?

Üniversite öğrencilerinin gözü kulağı 'ten gelecek açıklamayla beraber üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. Koronavirüs salgını sürecinde onlıne eğitim alan lisans ve önlisans düzeyindeki öğrenciler yaz tatili sürecine girdi. Tatillerine devam eden öğrenciler 2020- yılında üniversitelerin açılma tarihine ilişkin detayları öğrenmeye çalışıyor. Hem üniversiteye yeni başlayacak olan hem de eğitimlerine devam eden öğrenciler konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. Buna göre; ? 2020- 2021 Eğitim yılında üniversiteler açılacak mı, YÖK'ten açıklama geldi mi?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'nin birçok üniversitesinde eğitim gören öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Normal şartlarda her yıl Eylül ayında açılan üniversitelerin açılış tarihine ilişkin YÖK'ten açıklama bekleniyor. Henüz belli olmazken konuya dair detayları haberimizde derledik.

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020- 2021 Eğitim yılında üniversiteler açılacak mı, YÖK’ten açıklama geldi mi?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, YÖK ÜNİVERSİTELERİN AÇILMA TARİHİNİ AÇIKLADI MI?

henüz belli olmadı. Konuya yönelik güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

YÖK: UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI

Yükseköğretim Kurulu () Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.

Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020- 2021 Eğitim yılında üniversiteler açılacak mı, YÖK’ten açıklama geldi mi?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin başta olmak üzere diğer yetkili isimlerden açıklama bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında üniversitelerin açılacağı tahmin ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? 2020- 2021 eğitim yılında üniversiteler açılacak mı, YÖK’ten açıklama geldi mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA