Üniversite sınavı YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin taban puanları ve kontenjan bilgisi araştırılamaya başlandı. Özellikle özel yetenekle öğrenci alan bölümler öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. İlgili bölümlere tercih yapmak isteyen öğrenciler 2 ve 4 yıllık özel yetenek bölümleri taban puanları kontenjan ve başarı sıralamasını araştırıyor. Peki 2 ve 4 yıllık özel yetenek bölümleri taban puanları kontenjan ve başarı sıralaması açıklandı mı? Özel yetenek bölümleri puanıyla öğrenci alan bölümler neler?

2 VE 4 YILLIK ÖZEL YETENEK BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2020!

ÖSYM, 21 Temmuz tarihinde bilgi amaçlı olarak YKS tercih kılavuzunu erişime açmıştı. YKS tercih kılavuzu ile birlikte geçmiş dönemde okulların taban puanlarını ve kontenjan bilgileri yer alıyor. Haberimizde, geçmiş döneme ait taban puanları ile 2 ve 4 yıllık özel yetenek bölümleri taban puanlarına ulaşabilirsiniz.