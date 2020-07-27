YKS tercih kılavuzu 2020: YÖK Atlas tercih robotu ile üniversite tercihleri nasıl yapılacak? Kılavuz ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor?

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2020: ile nasıl yapılacak? Kılavuz ile ne zaman başlıyor?

ÖSYM tarafından sabah saatlerinde açıklanan üniversite sınavı sonuçlarının ardından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde ön bilgi vermesi açısında ÖSYM tercih kılavuzu da yayımlanmıştı. Hal böyle olunca üniversite tercihlerine yönelik tüm sürece dair detaylar araştırılmaya başlandı. Öte yandan ile geçtiğimiz yıla ilişkin 2 ve 4 yıllık taban puanları ve başarı sıralamaları da görülebiliyor. Peki; 2020 ? YÖK Atlas tercih robotu ile nasıl yapılacak? 2020 yayında!

Giriş Tarihi: 27.7.2020 12:35 Son Güncelleme: 27.7.2020 12:36 ABONE OL
2020 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? YÖK Atlas tercih robotu ile üniversite tercihleri nasıl yapılacak? YKS tercih kılavuzu yayında!

Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversite tercihlerine yönelik işlemler araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili ÖSYM Başkanı Aygün'de açıklama yapmıştı. Adaylar ile lisans ve ön lisans puanlarını girerek kendilerine çıkma ihtimali yüksek olan yerlerin bilgisine de ulaşabilecekler. Peki; 2020 ne zaman başlıyor? YÖK Atlas tercih robotu ile nasıl yapılacak? yayında!

YKS TERCİH KILAVUZU - YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Haberimizin içerisinden YKS tercihlerine yönelik tüm detaylara ulaşabilir, sorgulama ekranını görüntüleyebilirsiniz.

2020 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? YÖK Atlas tercih robotu ile üniversite tercihleri nasıl yapılacak? YKS tercih kılavuzu yayında!

YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımladı.

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.
kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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2020 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? YÖK Atlas tercih robotu ile üniversite tercihleri nasıl yapılacak? YKS tercih kılavuzu yayında!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

2020 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? YÖK Atlas tercih robotu ile üniversite tercihleri nasıl yapılacak? YKS tercih kılavuzu yayında!

YÖK ATLAS NEDİR?

YKS'ye hazırlık aşamasından başlayarak, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini desteklemek amacıyla geliştirilen ve adaylara adeta rehber öğretmenlik yapan sistem YÖK Atlas, yurt içi ve dışındaki lisans ve önlisans programı incelenebiliyor.

YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

YÖK tarafından yayımlanan Atlas tercih robotu, öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşımı kolaylaştırıyor. Üniversite tercihinde bulunacak adaylar, YÖK Atlas sayfasına girerek karşısına çıkan olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapabilir.

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YKS tercih kılavuzu 2020: YÖK Atlas tercih robotu ile üniversite tercihleri nasıl yapılacak? Kılavuz ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor?
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