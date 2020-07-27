AÖF bölümleri taban puanları! 2 ve 4 yıllık Açık Öğretim Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF taban puanları yayınlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bu sabah saatlerinde açıklandı. İki milyonu aşkın adayın heyecanlı bekleyişi sona ermiş oldu. Dilediği üniversiteye gidebilmenin hayallerini kuran öğrenciler tercih işleminden önce üniversitelerin taban puanları konusunda araştırmalara başladı. AÖF taban puanları da bu nokta en çok araştırılan konular arasında yer aldı. AÖF 2 ve 4 yıllık bölümleri için taban puanları hakkında tüm ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Açık Öğretim Anadolu Üniversitesi'nde okuyabilmek için kaç puan gerekli? 2020 AÖF taban puanları açıklandı mı?
Eğitim hayatına açık öğretimden devam etmek isteyenler bölümler ve taban puanları konusunda araştırmalarına başladı.
AÖF BÖLÜMLERİ
Acil Durum ve Afet Yönetimi, Adalet, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Elektrik Enerjisi Üretim- İletim ve Dağıtımı, Emlak ve Emlak Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Ev İdaresi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat, Lojistik, Medya ve İletişim, Muhasebe ve Vergi Uygulaması, Kültürel Miras ve Turizm, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Medya Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Yaşlı Bakımı, Web Tasarımı ve Kodlama
AÖF 4 YILLIK BÖLÜMLERİ
Felsefe, Sağlık Yönetimi, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Hizmet, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Tarih, Yönetim Bilişim Sistemleri
İKTİSAT FAKÜLTESİ
Çalışma Ekonomi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası İlişkiler
İŞLETME
Havacılık Yönetimi, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Konaklama İşletmeciliği, İşletme (İngilizce)
LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
Üniversite adayları tercihlerini 6 Ağustos ile 14 Ağustos arasında yapabilecek
YKS SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından 2020 YKS sonuçları ile ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi,
27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.