AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Açıköğretim Lisesi AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açıköğretim Lisesi sınavlarına katılım gösteren öğrenciler sınav sonuçlarıyla birlikte soruları ve cevapları araştırıyor. Belli sebeplerden ötürü eğitimine dışardan devam eden öğrenciler açık lise sınav sonuçları için gözlerini MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2020 Açık Lise AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar…

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları, 25-26 Temmuz'da sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. Koronavirüs sebebiyle ertelenen sınavlara giren öğrenciler sonuçları beklerken AÖL sorularına ve cevaplarına bakarak puanları üzerinden tahmin yürütüyor. AÖL sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak. Haberimizde, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz.