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, iş olanakları nelerdir? Arkeoloji mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır?

Arkeoloji bölümü mezunları ne iş yapar, olanakları neler ve maaşları nasıl? Bu soruların yanıtları, özellikle tercih dönemlerinde yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Öyle ki, ön lisans veya lisans bölümü seçmeden önce o bölümün mezun olduktan sonra iş olanakları, imkanları, fırsatları ve maaşları farklılık göstermektedir. Bunlardan birisi de Arkeoloji bölümü olarak dikkat çekmektedir. Özellikle tercih dönemlerinde, Arkeoloji bölümü dersleri, mezuniyetten sonra iş olanakları, fırsatları ve maaşları yoğun bir şekilde merak edilmektedir. Bu noktada, Arkeoloji bölümü dersleri nelerdir, mezunları ne iş yapar ve iş imkânları nelerdir sorularına yanıt arayanlar doğru yerdeler. İşte, Arkeoloji bölümü dersleri, iş olanakları, fırsatları, maaşları ve istihdamı hakkındaki bilgiler...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 11:33 Son Güncelleme: 27.7.2020 11:33 ABONE OL
Arkeoloji mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Arkeoloji mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır?

Meslekler, insanların hayatlarının en önemli hazinelerinden bir tanesidir. Bu açıdan bakıldığında, iki veya dört yıllık üniversitelerde okunacak bölümlerin tercihi de oldukça önemlidir. Zira, üniversitelerin tercih dönemlerinde yeterli araştırma yapmadan bir bölümü tercih listesine yazmak ve akabinde bu bölümde okumak, kişinin hayatı boyunca yaptığı en önemli hatalardan birisi olabilir. Doğru ve yeterli bir araştırma yapılarak okunacak bölüm de bu yüzden kıymetlidir.

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERSLERİ, İŞ OLANAKLARI VE MAAŞLARI

Arkeoloji bölümü de üniversitelerin tercih döneminde araştırılan bölümleri arasında yer almaktadır. Dersleri ile dikkat çeken bu bölüm, mezuniyetin ardından da sunduğu iş olanakları, maaşları, fırsatları ve imkânları ile bilinmektedir. Peki, Arkeoloji bölümü mezunları ne iş yapar, dersleri neler ve iş imkanları nasıl? Merak edilen soruların yanıtlarına sizler için açıklık getirdik.

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERSLERİ NELER?

Arkeoloji bölümü dersleri okuldan okula farklılık göstermektedir. Bununla beraber dersler, genellikle teorik ve uygulamalı olarak iki şekildedir. Arkeoloji bölümünün derslerinden bazıları şu şekildedir:

  • Klasik Arkeoloji Kronolojisi
  • Genel Prehistorya
  • Klasik Arkeolojiye Giriş
  • Arkeolojide Çizim Teknikleri ve Yöntemleri
  • Prehistorik Devir Mimarisi
  • Heykel Sanatına Giriş
  • Tunç-Demir Devri Mimarisi
  • İkonografi
  • Hellen Sikkeleri
  • Küçük Buluntular
  • Heykel Sanatı
  • Anadolu'da Demirçağ Uygarlıkları
  • Klasik Dönem ve Arkeolojisi
  • Roma Dönemi ve Arkeolojisi
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ARKEOLOJİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Arkeoloji bölümü mezunlarının kamu ve özel sektörde iş olanakları bulunmaktadır.

Arkeoloji bölümü mezunları, arkeolog olarak ülkemizin birçok ilinde bulunan müzelerde uzman, arkeolog ve müze araştırmacısı kadrolarına yerleşebilirler.

Arkeoloji bölümü mezunları, üniversitelerin çeşitli koşullarını sağlamaları hâlinde akademisyen olarak da pek çok üniversitede ve yurt dışında bulunan Arkeoloji bölümlerimde çalışabilirler.

ARKEOLOJİ MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR?

Arkeoloji bölümü mezunlarının kamudaki çalışma yolu ise KPSS'den geçmektedir. KPSS'den istenilen puan alındığında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Müzeler Genel Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu, Kültür ve tabiat varlıklarını Koruma Kurulları gibi çeşitli birimlerinde, özellikle de Türkiye'nin her tarafında bulunan çok sayıda müzede görev alabilirler. Benzer şekilde, Belediyelerde, Valiliklerde, Devlet Su İşleri gibi diğer devlet kurumlarında da iş bulabilirler.

Bunun yanı sıra, ülkemizdeki her geçen gün ile beraber artan baraj inşaatları, enerji boru hatları gibi çalışma alanlarında da kültürel mirasın korunmasına yönelik olarak özel firmaların bünyelerinde saha arkeoloğu olarak çalışmak mümkündür. Yine özel sektörde konservasyon ve restorasyon şirketlerinde arkeolog olarak da istihdam edilebilmektedirler.

Arkeoloji mezunları iyi derecede yabancı dil bilmeleri hâlinde ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vermekte olduğu Turist Rehberliği eğitimini aldıktan sonra kokartlı turist rehberi olarak çalışabilirler.

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Arkeoloji mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Arkeoloji mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır?
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