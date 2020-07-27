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At antrenörlüğü bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? At antrenörlüğü mezunları iş imkanları

Üniversite sınavının yaklaşmasıyla birlikte insanlar üniversiteler ve bölümler hakkında daha fazla araştırma yapmaya başladılar. Araştırılan mesleklerden birisi de at antrenörlüğü bölümü. At antrenörlüğü bölümü fazla duyulmayan ve fazla üniversitede bulunmayan bir bölüm. Her meslek gibi bu mesleğin de bazı zorlukları var. Peki at antrenörlüğü bölümü mezunları iş olanakları nelerdir? At antrenörleri nerede çalışırlar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 14:01 Son Güncelleme: 27.7.2020 14:01 ABONE OL
At antrenörlüğü bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? At antrenörlüğü mezunları iş imkanları

Hakkında fazla bilgi olmayan bölümlerden birisi de at antrenörlüğü bölümüdür. At antrenörlüğü bölümü genellikle önyargı ile yaklaşılan bir bölümdür. Ancak bu bölümün mezunlarının iş bulma olanakları çok yüksektir. Aynı zamanda maaşı da yüksek olan bir meslektir. At antrenörlüğü bölümünü okumak isteyen kişilerin kendini bu mesleğe uygun bulması çok önemlidir. Peki at antrenörleri ne iş yaparlar? At antrenörlüğü dersleri nelerdir? At antrenörlüğü hakkında bilinmeyen her şey bu yazıda...

At Antrenörlüğü Bölümü Mezunları Ne Yapar?

At antrenörleri at ile ilgili her şeyle ilgilenirler. At ile içli dışlı olan bu meslek oldukça zor gibi görünse de atları seven kişiler için terapi gibi bir meslektir. Değeri fazla bilinmeyen bu meslek hakkında bilinmesi gereken pek çok şey vardır. At antrenörlüğü bölümü mezunlarının ne iş yaptıkları da çok merak edilir. İşte at antrenörlüğü bölümü mezunlarının işleri:

  • Atı besler
  • Atın rahatsızlıkları ile ilgilenir
  • Atın yaşadığı yerle ilgilenir
  • Atı yarışa hazırlar ve atın yarışa hazır olup olmadığını anlar
  • Resmi kayıtlardan sorumludur
  • Atın günlük antrenman programlarını hazırlar ve takip eder

At Antrenörlüğü Bölümü Mezunları İş İmkanları

At antrenörlüğü özellikle il çıktığı yıllarda oldukça ünlü olan bir bölümdür. Günümüzde at antrenörlüğü bölümü şöhretini kaybetmiştir. Özellikle fazla mezun verdiği için iş imkanları da azalmıştır. Ancak elbette bu işi yapan ve yapabilecek kişiler de vardır. At antrenörlüğü bölümü mezunları için iş imkanları fazla olmasa da hiç yok da değildir. Doğru yerlere başvurulduğu sürece bu bölümün mezunları kendilerine uygun iş bulabilirler. Aynı zamanda bu bölümden mezun kişiler idman merkezleri de açabilirler.

At Antrenörlüğü Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

At antrenörlüğü son zamanlarda en fazla şikayet edilen bölümlerden birisi haline gelmiştir. Bölüm ilk çıktığı zamanlar oldukça yüksek maaşla çalışan kişileri mezun etmekteydi. Ancak artık çok fazla mezun bulunduğu için iş olanakları da azalmış durumdadır. Kişiler iş bulsa bile asgari ücrete çalışmaktadırlar. At antrenörlüğü bölümünden mezun olan kişiler şuralarda çalışabilirler:

  • Yarış hipodromları
  • Binicilik kulüpleri
  • Haralar
  • At üretim ve yetiştirme çiftlikleri
  • Turistik tesisler

At antrenörlüğü bölümü okuyacak kişiler bu mesleği yaparken bazı zorluklarla karşılaşacağının bilincinde olmalıdır. Bölümü okumak da bu mesleği icra etmek de kolay değildir. Kişi at antrenörü olabileceğine eminse bu bölümü tercih etmelidir. Atları sevmeyen birisi bu bölüme asla gitmemelidir.

At Antrenörlüğü Bölümü Mezunları Maaşları

At antrenörlüğü bölümü en fazla maaşları ile gündeme gelen bir bölümdür. İlk çıktığı zamanlarda bu mesleğe sahip kişiler asgari ücretin 3- 4 katı kadar maaş almaktaydı. Ancak artık mezun sayıları fazla olduğu için bu meslek de değerini yitirdi. At antrenörleri şu an çalıştıkları yerlere göre maaş almaktalar. Ancak genel olarak asgari ücret ile çalışırlar. Tabii çok daha iyi yerlerde çalışan kişilerin maaşları da çok daha iyi olmaktadır.

At Antrenörlüğü Bölümü Dersleri

  • 1. Sınır 1. Dönem
    • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
    • İngilizce 1
    • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
    • Türk Dili 1
    • At Anatomisi
    • At Reprodüksiyonu
    • At ve Ahır Bakımı
    • At ve Hareket Fizyolojisi
    • Atçılığa Giriş ve Donanım Ekipmanı
    • Atçılık Meslek Sağlığı ve Hijyen
    • Nalbantlığa Giriş ve Tarihçesi
    • At Terbiyesi
    • Atçılıkta Toplumsal Duyarlılık
    • Yemler ve Yem Teknolojileri
  • 1. Sınıf 2. Dönem
    • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
    • İngilizce 2
    • Türk Dili 2
    • Ahır Bakımı
    • At Antrenmanı 1
    • At Beslenmesi
    • At Biyokimyası
    • At Kazaları ve İlkyardım
    • At Ortopedisi
    • Atçılık İşletme Ekonomisi
    • Binicilik 1
    • At Biyomekaniği
    • At Sporları
    • Atçılık Deontolojisi
    • Temel Binicilik
  • 2. Sınıf 1. Dönem
    • At Antrenmanı 2
    • At Ayak Hastalıkları
    • At Bakımı
    • At Mikrobiyolojisi
    • Atçılık İşletme Muhasebesi
    • Binicilik 2
    • Yarış Atı Yetiştiricilik Mevzuatı ve İşletme Hukuku
    • Yaz Stajı 1
    • Atçılık Uygulama Sahalarında Yönetici ve İnsan Kaynakları
    • Atçılıkta İlaç Kullanımı
    • Yarış Atı Yetiştiriciliği ve Satışı
  • 2. Sınıf 2. Dönem
    • Ahır ve At Bakımı
    • At Antrenmanı 3
    • At Mikrobiyolojisi
    • Atçılık İşletme Tesis ve Altyapı Hizmetleri
    • Binicilik 3
    • Hippoterapi
    • Mezuniyet Tezi
    • Yaz Stajı 2
    • Atçılıkta Doğum Bilgisi
    • Cılbır Eğitimi
    • Nal Hazırlama ve Uygulama Tekniği

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