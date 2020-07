At antrenörlüğü bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? At antrenörlüğü mezunları iş imkanları

Hakkında fazla bilgi olmayan bölümlerden birisi de at antrenörlüğü bölümüdür. At antrenörlüğü bölümü genellikle önyargı ile yaklaşılan bir bölümdür. Ancak bu bölümün mezunlarının iş bulma olanakları çok yüksektir. Aynı zamanda maaşı da yüksek olan bir meslektir. At antrenörlüğü bölümünü okumak isteyen kişilerin kendini bu mesleğe uygun bulması çok önemlidir. Peki at antrenörleri ne iş yaparlar? At antrenörlüğü dersleri nelerdir? At antrenörlüğü hakkında bilinmeyen her şey bu yazıda...

At Antrenörlüğü Bölümü Mezunları Ne Yapar?

At antrenörleri at ile ilgili her şeyle ilgilenirler. At ile içli dışlı olan bu meslek oldukça zor gibi görünse de atları seven kişiler için terapi gibi bir meslektir. Değeri fazla bilinmeyen bu meslek hakkında bilinmesi gereken pek çok şey vardır. At antrenörlüğü bölümü mezunlarının ne iş yaptıkları da çok merak edilir. İşte at antrenörlüğü bölümü mezunlarının işleri:

Atı besler

Atın rahatsızlıkları ile ilgilenir

Atın yaşadığı yerle ilgilenir

Atı yarışa hazırlar ve atın yarışa hazır olup olmadığını anlar

Resmi kayıtlardan sorumludur

Atın günlük antrenman programlarını hazırlar ve takip eder

At Antrenörlüğü Bölümü Mezunları İş İmkanları

At antrenörlüğü özellikle il çıktığı yıllarda oldukça ünlü olan bir bölümdür. Günümüzde at antrenörlüğü bölümü şöhretini kaybetmiştir. Özellikle fazla mezun verdiği için iş imkanları da azalmıştır. Ancak elbette bu işi yapan ve yapabilecek kişiler de vardır. At antrenörlüğü bölümü mezunları için iş imkanları fazla olmasa da hiç yok da değildir. Doğru yerlere başvurulduğu sürece bu bölümün mezunları kendilerine uygun iş bulabilirler. Aynı zamanda bu bölümden mezun kişiler idman merkezleri de açabilirler.

At Antrenörlüğü Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

At antrenörlüğü son zamanlarda en fazla şikayet edilen bölümlerden birisi haline gelmiştir. Bölüm ilk çıktığı zamanlar oldukça yüksek maaşla çalışan kişileri mezun etmekteydi. Ancak artık çok fazla mezun bulunduğu için iş olanakları da azalmış durumdadır. Kişiler iş bulsa bile asgari ücrete çalışmaktadırlar. At antrenörlüğü bölümünden mezun olan kişiler şuralarda çalışabilirler:

Yarış hipodromları

Binicilik kulüpleri

Haralar

At üretim ve yetiştirme çiftlikleri

Turistik tesisler

At antrenörlüğü bölümü okuyacak kişiler bu mesleği yaparken bazı zorluklarla karşılaşacağının bilincinde olmalıdır. Bölümü okumak da bu mesleği icra etmek de kolay değildir. Kişi at antrenörü olabileceğine eminse bu bölümü tercih etmelidir. Atları sevmeyen birisi bu bölüme asla gitmemelidir.

At Antrenörlüğü Bölümü Mezunları Maaşları

At antrenörlüğü bölümü en fazla maaşları ile gündeme gelen bir bölümdür. İlk çıktığı zamanlarda bu mesleğe sahip kişiler asgari ücretin 3- 4 katı kadar maaş almaktaydı. Ancak artık mezun sayıları fazla olduğu için bu meslek de değerini yitirdi. At antrenörleri şu an çalıştıkları yerlere göre maaş almaktalar. Ancak genel olarak asgari ücret ile çalışırlar. Tabii çok daha iyi yerlerde çalışan kişilerin maaşları da çok daha iyi olmaktadır.

At Antrenörlüğü Bölümü Dersleri

1. Sınır 1. Dönem Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 İngilizce 1 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türk Dili 1 At Anatomisi At Reprodüksiyonu At ve Ahır Bakımı At ve Hareket Fizyolojisi Atçılığa Giriş ve Donanım Ekipmanı Atçılık Meslek Sağlığı ve Hijyen Nalbantlığa Giriş ve Tarihçesi At Terbiyesi Atçılıkta Toplumsal Duyarlılık Yemler ve Yem Teknolojileri



1. Sınıf 2. Dönem Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 İngilizce 2 Türk Dili 2 Ahır Bakımı At Antrenmanı 1 At Beslenmesi At Biyokimyası At Kazaları ve İlkyardım At Ortopedisi Atçılık İşletme Ekonomisi Binicilik 1 At Biyomekaniği At Sporları Atçılık Deontolojisi Temel Binicilik



2. Sınıf 1. Dönem At Antrenmanı 2 At Ayak Hastalıkları At Bakımı At Mikrobiyolojisi Atçılık İşletme Muhasebesi Binicilik 2 Yarış Atı Yetiştiricilik Mevzuatı ve İşletme Hukuku Yaz Stajı 1 Atçılık Uygulama Sahalarında Yönetici ve İnsan Kaynakları Atçılıkta İlaç Kullanımı Yarış Atı Yetiştiriciliği ve Satışı