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taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: YKS üniversite sınavı

ÖSYM tarafından, YKS sonuçları açıklanmasının ardından taban puanları merak edilmeye başlandı. Yaklaşık 2.5 milyon adayın katılım gösterdiği sınav sonuçlarının akabinde mühendislik alanında tercih yapacak olan adaylar, üniversite kontenjanlarına göre okumak istedikleri fakültelerin taban puanları ve kontenjan bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Peki 2020 açıklandı mı? YKS üniversite sınavı Bilgisayar Mühendisliği taban puanları başarı sıralaması ve kontenjan bilgisi…

Giriş Tarihi: 27.7.2020 15:02 ABONE OL
Bilgisayar Mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: YKS üniversite sınavı Bilgisayar Mühendisliği taban puanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen akabinde taban puanları rağbet görmeye başladı. Mühendislik alanında üniversitelerin kontenjan ve başarı sıralamasını öğrenmek isteyen adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. İlgili üniversitelerin bölümlerinde Bilgisayar Mühendisliği taban puanlarına, başarı sıralaması ve kontenjanlarına göre tercih yapacaklar konuya yönelik araştırma yapıyor. Peki 2020 , başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? YKS üniversite sınavı Bilgisayar Mühendisliği taban puanları

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020:

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği'nde eğitim görmek isteyen öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği 2020 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gibi bilgileri öğrenmeye çalışıyor. Okullar bu seneye ait puanlarını henüz açıklamazken adaylar geçtiğimiz senenin puanlarına bakarak değerlendirme yapıyor. İşte, Bilgisayar Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları hakkında detaylar…

Bilgisayar Mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: YKS üniversite sınavı Bilgisayar Mühendisliği taban puanları

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. 21 Temmuz'da ÖSYM ön bilgi verme amaçlı bir YKS tercih kılavuzu yayımladı. Tercih tarihlerinde detaylı kılavuz yayımlanacak. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Bilgisayar Mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: YKS üniversite sınavı Bilgisayar Mühendisliği taban puanları

YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.

Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.

Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.

Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.

İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.

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Bilgisayar Mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: YKS üniversite sınavı Bilgisayar Mühendisliği taban puanları
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