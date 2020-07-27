Bilgisayar programcılığı mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Bilgisayar programcılığı mezunları iş imkanları

Bilgisayar programcılığı bölümü, yazılım kodlarını bilgisayarın izleyebileceği mantıksal bir diziye dönüştüren programlar yazacak kişiler yetiştirir. Bilgisayar programcıları çeşitli dillerde pek çok yazılım programı kullanırlar. Bu bölümde okuyan çok fazla öğrenci vardır ve mezun sayısı fazladır. Peki bilgisayar programcılığı bölümü mezunları ne iş yapar? Bilgisayar programcılığı bölümü mezunları nerede çalışır? İşte tüm cevaplar...

Bilgisayar Programcılığı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olan kişilerin birçok sorumlulukları vardır. Bu mesleğe sahip olan kişilerin işlerinden bazıları şunlardır:

Kurum içi yazılım programları oluşturmak için kod yazar.

Şirket içi iyileştirmeler yapılmasına yardım edecek yenilikçi yazılımlar oluşturur.

Program hedefini analist, süpervizör ve müşteri ile gözden geçirir.

Gereksinimleri analiz edip programlama sırasındaki öncelikleri belirler.

Program özelliklerini ve temel prototipleri formüle eder.

İş akışı bilgilerini bilgisayar diline dönüştürüp proje gereksinimlerini kodlar.

Testler yapıp program işleyişini onaylar.

Mevcut yazılım ve sistemleri daha güvenli ve verimli hale getirmek üzere program geliştirmeleri yapar.

Kullanım talimatları yazarak kullanıcılar için referans hazırlar.

Mevcut programlar için hata ayıklama kodu oluşturur.

Kod kütüphaneleri oluşturur.

Müşteri bilgi mahremiyetine sadık kalır.

Bilgisayar Programcılığı Bölümü Mezunları İş İmkanları

Bilgisayar programcılığı eskisi kadar değeri kalmayan bir bölümdür. Çok fazla mezun vermesinden dolayı atama puanları oldukça yükselmiş bir durumdadır. Ancak özel sektörlerde iş bulunması ihtimali de oldukça yüksektir. Kendini geliştirmiş olan bir bilgisayar programcısının işsiz kalması oldukça zordur. Özellikle birden fazla yazım diline sahip kişilerin iş bulması daha kolaydır. İş imkanları harika olmasa hiç yoktur denmeyecek bölümlerdendir.

Bilgisayar Programcılığı Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

Bilgisayar programcılığı bölümü mezunlarının çalışabileceği alanlar oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış bir durumdadır. Bu bölümden mezun olan kişilerin çalışabilecekleri çok fazla yer vardır. İş alanları çok geniş olsa devlet memuru olarak atanması oldukça zor olan işlerden birisidir. Bilgisayar programcılarının çalışabilecekleri bazı yerler şuralardır:

Hastaneler

Okullar

Üniversiteler

Belediyeler

Bakanlıklar

Bakanlıklara Bağlı Birimler

Satış Mağazaları

Web Tasarım Firmaları

Reklam Ajansları

Bilgisayar Satış Mağazaları

Teknik Servisler

Bilgisayar Programcılığı Bölümü Mezunları Maaşları

Bilgisayar programcılığı bölümü aslında çok değerli bir bölümdür. Ancak artık her üniversitede olan bir bölüm olmasından dolayı çok fazla mezun veren bir bölümdür. KPSS ile atanmak isteyen çok insan olmasından dolayı da çok yüksek bir puana sahiptir. U bölümden mezun olup devlet memuru olmak isteyen kişilerin çok yüksek bir puan alması gereklidir. Eğer atanırsa da 2600- 3000 lira arasında bir maaş alacaktır. Özel kurumlarda ise kişilere sorulacak soru tecrübesi olup olmadığı olacaktır. Bu meslekte tecrübesi olan kişiler daha iyi ücretlerle çalışsalar da tecrübesiz kişiler için işler pek kolay değildir. Tecrübesiz bir bilgisayar programcısı özel sektörde asgari ücret ya da birkaç yüz lira fazlasına çalıştırılmaktadır.

Bilgisayar Programcılığı Bölümü Dersleri

1. SINIF 1. DÖNEM Matematik 1 Yabancı Dil 1 Türk Dili 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Entegre Ofis ve Web Tasarımı Algoritma ve Programlamaya Giriş Bilgisayar Donanımı

1. SINIF 2. DÖNEM Matematik 2 Yabancı Dil 2 Türk Dili 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Veri Yapıları ve Programlama Grafik ve Animasyon Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 1 İşletim Sistemleri

2. SINIF 1. DÖNEM İnternet Programcılığı C # Programlama 1 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 2 PHP Programlama Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Genel ve Teknik İletişim Yapay Zekaya Giriş 1

2. SINIF 2. DÖNEM XML ile Tasarım Sistem Analizi ve Tasarımı İnternet Programcılığı 2 C # Programlama 2 Java Programlama İşyeri Eğitimi Web Sunucu Yönetimi Görsel Programlama 2 Mikro Bilgisayar Sistemleri ve Assembler



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