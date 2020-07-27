Bilgisayar programcılığı mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Bilgisayar programcılığı mezunları iş imkanları

Bilgisayar programcılığı bölümü, yazılım kodlarını bilgisayarın izleyebileceği mantıksal bir diziye dönüştüren programlar yazacak kişiler yetiştirir. Bilgisayar programcıları çeşitli dillerde pek çok yazılım programı kullanırlar. Bu bölümde okuyan çok fazla öğrenci vardır ve mezun sayısı fazladır. Peki bilgisayar programcılığı bölümü mezunları ne iş yapar? Bilgisayar programcılığı bölümü mezunları nerede çalışır? İşte tüm cevaplar...
Bilgisayar Programcılığı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?
Bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olan kişilerin birçok sorumlulukları vardır. Bu mesleğe sahip olan kişilerin işlerinden bazıları şunlardır:
Bilgisayar Programcılığı Bölümü Mezunları İş İmkanları
Bilgisayar programcılığı eskisi kadar değeri kalmayan bir bölümdür. Çok fazla mezun vermesinden dolayı atama puanları oldukça yükselmiş bir durumdadır. Ancak özel sektörlerde iş bulunması ihtimali de oldukça yüksektir. Kendini geliştirmiş olan bir bilgisayar programcısının işsiz kalması oldukça zordur. Özellikle birden fazla yazım diline sahip kişilerin iş bulması daha kolaydır. İş imkanları harika olmasa hiç yoktur denmeyecek bölümlerdendir.
Bilgisayar Programcılığı Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?
Bilgisayar programcılığı bölümü mezunlarının çalışabileceği alanlar oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış bir durumdadır. Bu bölümden mezun olan kişilerin çalışabilecekleri çok fazla yer vardır. İş alanları çok geniş olsa devlet memuru olarak atanması oldukça zor olan işlerden birisidir. Bilgisayar programcılarının çalışabilecekleri bazı yerler şuralardır:
Bilgisayar Programcılığı Bölümü Mezunları Maaşları
Bilgisayar programcılığı bölümü aslında çok değerli bir bölümdür. Ancak artık her üniversitede olan bir bölüm olmasından dolayı çok fazla mezun veren bir bölümdür. KPSS ile atanmak isteyen çok insan olmasından dolayı da çok yüksek bir puana sahiptir. U bölümden mezun olup devlet memuru olmak isteyen kişilerin çok yüksek bir puan alması gereklidir. Eğer atanırsa da 2600- 3000 lira arasında bir maaş alacaktır. Özel kurumlarda ise kişilere sorulacak soru tecrübesi olup olmadığı olacaktır. Bu meslekte tecrübesi olan kişiler daha iyi ücretlerle çalışsalar da tecrübesiz kişiler için işler pek kolay değildir. Tecrübesiz bir bilgisayar programcısı özel sektörde asgari ücret ya da birkaç yüz lira fazlasına çalıştırılmaktadır.
Bilgisayar Programcılığı Bölümü Dersleri