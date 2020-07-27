Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü mezunları ne iş yapar? Biyomedikal cihaz teknolojisi mezunları iş imkanları

Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü mezunlarına günümüzde çok ihtiyaç duyulmaktadır. Her türlü teknolojik aletin dilinden anlayabildikleri için hastaneler için çok önemlidirler. Bu bölümden mezun olan kişiler Biyomedikal Cihaz Teknikeri unvanını almaktadır. Peki biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü mezunları iş olanakları nasıldır? Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü mezunları nerede çalışırlar? İşte tüm cevaplar...

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Biyomedikal cihaz teknikerleri tıbbi araç gereçlerin hastanelere monte edilmesini sağlar ve bu aletlerin nasıl çalıştığına dair diğer personellere gerekli bilgilendirmeleri verir. Tüm cihazların aylık ya da yıllık bakımları ile ilgilenir. Bozulan ya da bir sebeple zarar gören cihazların tamiriyle ilgilenir. Tıbbi araç gereçlerin bulunduğu her yerde çalışabilmektedirler.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Mezunları İş İmkanları

Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü mezunları iş olanağı geniş olan kişilerdir. Alanı ile ilgili her kamu ve özel sektöründe iş bulabilirler. U bölümden mezun kişiler tıbbi araç gereçlerin kurulumu, bakımı, tamiri ile ilgilenirler. Git gide artan teknolojik aletler dolayısıyla bu bölüm mezunu kişilere de fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. KPSS den yüksek bir puan alan kişinin bir kamu hastanesine atanma ihtimali çok yüksektir. Atanmasa bile özel bir sektörde çalışılabilir.

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Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Mezunları Nerede Çalışır

Tıbbi araç gereç ve sistemler ile ilgilenen biyomedikal cihaz teknikerleri pek çok alanda çalışabilmektedirler. İş olanağı da oldukça fazla olan bu bölüm 2 yıllık bölüm diye bir önyargıya sahip olsa da aslında iş imkanı bakımından oldukça tatmin edici bir bölümdür. Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü mezunları alanları ile ilgili her yerde çalışabilirler. İşte biyomedikal cihaz teknikerlerinin çalışabilecekleri yerler:

Kamu Hastaneleri

Üniversite Hastaneleri

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

Özel Hastaneler

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri

Biyomedikal Cihaz Üreten Firmalar

Biyomedikal Ürün Satan Mağazalar

Teknik Servisler

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Mezunları Maaşları

Biyomedikal cihaz teknikerleri en fazla ihtiyaç duyulan kişilerdendir. Ancak çok fazla mezun olmasından kaynaklı çok değerli bir meslek değildir. Hastanelerde çalışan biyomedikal cihaz teknolojileri mezunu bir kişi 3000 lira kadar maaş almaktadır. Bazı kişiler özel sektörde çalışarak daha fazla maaş kazanacağını düşünse de biyomedikal cihaz teknikerleri en fazla kamu hastanelerinde maaş alabilmektedirler. Biyomedikal cihaz teknikerleri özel sektörlerde 2000- 2500 lira kadar maaş ile çalıştırılmaktadırlar. Daha fazla maaş almak isteyen kişilere DGS sınavına girip eğitimlerini lisansa yükseltmeleri önerilmektedir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Dersleri

1. Yarıyıl Türk Dili 1 Anatomi ve Psikoloji DC Devre Analizi Mesleki Matematik Dijital Elektronik Ölçme Tekniği Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Üniversite Yaşamına Yönelik Programı Genel Sosyal Seçmeli Dersler 1. Dönem Yabancı Dil 1 Fizik



2. Yarıyıl Elektronik Cihazlar ve Analiz Mesleki Matematik AC Devre Analizi Mikrodenetleyiciler Türk Dili 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Mesleki Eğitim Stajı Biyomedikal 2 Yabancı Dil 2



3. Yarıyıl Mesleki Yabancı Dil Fizyolojik Sinyal Takipçileri Sistem Analizi ve Tasarımı 1 Çalışma Odası ve Yaşam Destek Ekipmanları Biyomedikal 3 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 1



4. Yarıyıl Mesleki Yabancı Dil 2 Laboratuvar Cihazları Sistem Analizi ve Tasarımı 2 Mesleki Eğitim Stajı 2 Biyomedikal Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 2



Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümünü Kimler Tercih Etmelidir?

Biyomedikal cihaz teknikeri olmak isteyen kişilerde olması gereken bazı özellikler vardır. Bu özelliklere sahip kişiler bu meslekte çok daha rahat olacaklardır. O özellikler şunlardır:

Alet ve makinelere ilgili olmak

Fen bilimlerinde başarılı olmak

El ve parmaklarını ustalıkla kullanmak

Mekanik ve şekil ilişkilerini anlamak

Görme ve işitme organları sağlam olmak

İnsanlara yardım etmekten hoşlanmak

Sorumluluk sahibi olmak

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