Boğaziçi Üniversitesi (BOÜN) taban puanları 2 - 4 yıllık bölümler başarı sıralamaları: Boğaziçi Üniversitesi 2020 YKS taban puanları açıklandı mı?

YKS sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber aldıkları puan ile istedikleri okulda eğitim alıp alamayacağını araştıran binlerce aday Türkiye'nin en köklü devlet üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi 2020 taban puanları araştırmasına başladı. BOUN şeklindeki kısaltmasıyla da bilinen tarihi okula şimdiden ilgi büyük. Peki, 2020 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları belli oldu mu? İşte iki yıllık ve 4 yıllık bölümleri ile Boğaziçi Üniversitesi taban puanları…

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI!

16 Eylül 1863'te Cyrus Hamlin ve Christopher Robert tarafından Robert Kolej adıyla kurulan Boğaziçi Üniversitesi taban puanları binlerce adayın merak konusu haline geldi. Sıralamaları diğer birçok okula göre yüksek olan bu okulda binlerce öğrenci eğitim alma hayali kuruyor…