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Haberler Eğitim Haberleri Boğaziçi Üniversitesi (BOÜN) taban puanları 2 - 4 yıllık bölümler başarı sıralamaları: Boğaziçi Üniversitesi 2020 YKS taban puanları açıklandı mı?

(BOÜN) 2 - 4 yıllık bölümler başarı sıralamaları: Boğaziçi Üniversitesi 2020 taban puanları açıklandı mı?

Bugün sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce genç hayalini kurduğu okula gidip gidemeyeceğini öğrenebilmek için araştırmasına başladı. 'un en köklü okullarından olan taban puanları ve başarı sıralamaları da binlerce kişinin gündeminde yer alıyor ve araştırılıyor. Peki, 2020 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları belli oldu mu? İşte iki yıllık ve 4 yıllık bölümleri ile Boğaziçi Üniversitesi taban puanları…

Giriş Tarihi: 27.7.2020 17:51 ABONE OL
Boğaziçi Üniversitesi BOÜN taban puanları 2 - 4 yıllık bölümler başarı sıralamaları: Boğaziçi Üniversitesi 2020 YKS taban puanları açıklandı mı?

sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber aldıkları puan ile istedikleri okulda eğitim alıp alamayacağını araştıran binlerce aday Türkiye'nin en köklü devlet üniversitelerinden biri olan 2020 araştırmasına başladı. BOUN şeklindeki kısaltmasıyla da bilinen tarihi okula şimdiden ilgi büyük. Peki, 2020 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları belli oldu mu? İşte iki yıllık ve 4 yıllık bölümleri ile Boğaziçi Üniversitesi taban puanları…

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI!

16 Eylül 1863'te Cyrus Hamlin ve Christopher Robert tarafından Robert Kolej adıyla kurulan Boğaziçi Üniversitesi taban puanları binlerce adayın merak konusu haline geldi. Sıralamaları diğer birçok okula göre yüksek olan bu okulda binlerce öğrenci eğitim alma hayali kuruyor…

Boğaziçi Üniversitesi BOÜN taban puanları 2 - 4 yıllık bölümler başarı sıralamaları: Boğaziçi Üniversitesi 2020 YKS taban puanları açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. İşte geçen yılın

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Boğaziçi Üniversitesi BOÜN taban puanları 2 - 4 yıllık bölümler başarı sıralamaları: Boğaziçi Üniversitesi 2020 YKS taban puanları açıklandı mı?

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı.
YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının ile ilgili bilgiler yer alıyor.

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Boğaziçi Üniversitesi (BOÜN) taban puanları 2 - 4 yıllık bölümler başarı sıralamaları: Boğaziçi Üniversitesi 2020 YKS taban puanları açıklandı mı?
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