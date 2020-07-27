Deniz ve liman işletmeciliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Deniz ve liman işletmeciliği mezunları imkanları

Limanlara giren şeylerin gümrükleri ya da gemilerin deniz ticareti hukuklarıyla ilgilenilen bir meslektir. Deniz ve liman işletmeciliği bölümü 2 yıllık bir önlisans bölümüdür. DGS ile lisansa yükseltilebilme şansı vardır. Son zamanlarda çok fazla araştırılan bu meslek hakkında pek çok bilinmeyen özellikler vardır. Peki deniz ve liman işletmeciliği mezunları ne iş yapar? Deniz ve liman işletmeciliği bölümünün dersleri nelerdir? Deniz ve liman işletmeciliği bölümü mezunları iş olanakları nasıldır? İşte tüm cevaplar...
Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?
Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümünden mezun kişiler Deniz ve Liman İşletme Meslek Elemanı unvanına ulaşır. Deniz ve liman işletmeciliği bölümü mezunları çalıştıkları yerlerde şu işleri yaparlar:
Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Mezunları İş İmkanları
Denize ve liman işletmeciliği bölümü mezunları iş bulma konusunda şanslı olan kişilerdir. Devlet kurumlarında iş bulmaları zor olsa da bu bölüm mezunları özel sektörlerde kolayca iş bulabilmektedirler. Özellikle kendisini geliştirmiş ve en az bir yabancı dile sahip kişilerin işsiz kalmaları oldukça zordur. Yani mezunu çok olsa da kişinin kendisine bağlı bir şekilde işsiz kalınması zor bir bölümdür.
Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?
Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü adından da anlaşılacağı üzere deniz ve limanla ilgili bir bölümdür. İş imkanları bakımından oldukça tatmin edici bir meslektir. Bu bölümden mezun ve kendini geliştirmiş kişilerin işsiz kalmadığı bilinir. Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümünden mezun kişilerin çalışabilecekleri bazı yerler şuralardır:
Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Mezunları Maaşları
Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümünden mezun kişilerin işsiz kalmadığı bilinmektedir. Aynı zamanda bu meslekte çalışan kişilerin aldıkları maaşlarda oldukça iyidir. Özel şirketlerde fiyatlar değişiklik gösterse de bu bölümden mezun kişiler 3- 4 bin lira arasında maaş almaktadırlar. Çok daha iyi sektörlerde çalışan kişilerin maaşları ise çok daha yüksektir. Kişiye ve çalıştığı yere bağlı olarak bu bölüm mezunlarının maaşları değişmektedir.Bilgisayar programcılığı mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Bilgisayar programcılığı mezunları iş imkanları
Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Dersleri