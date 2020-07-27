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, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: YKS üniversite sınavı Diş Hekimliği taban puanları

Üniversite kontenjanları ve taban puanları öğrencilerin gündeminde yer alan konular arasında yerini alıyor. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki; ve kontenjanları neler? Diş Hekimliği Fakültesi taban puanları ve kontenjanları 2020: YKS 2020 tercih kılavuzu ile üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültesi taban puanları ve kontenjanları

Giriş Tarihi: 27.7.2020 10:00 Son Güncelleme: 27.7.2020 10:00 ABONE OL
Diş Hekimliği Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: YKS üniversite sınavı Diş Hekimliği taban puanları

Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı 7 bin 752 olarak belirtildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından kontenjan kılavuzu da yayımlandı. Hal böyle olunca diş hekimi olmak isteyen öğrenciler diş hekimliği fakültesi taban puanları ve kontenjanlarını araştırmaya başladılar. Diş Hekimliği Fakültesi taban puanları ve kontenjanları 2020: YKS 2020 tercih kılavuzu ile üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültesi taban puanları ve kontenjanları

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020

Haberimizin içerisinde yer alan kılavuzdan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği akademik takvime göre sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

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Diş Hekimliği Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: YKS üniversite sınavı Diş Hekimliği taban puanları
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