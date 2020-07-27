Ege Üniversitesi 2020 YKS taban puanları ve başarı sıralaması: Ege Üniversitesi taban puanları 2 - 4 yıllık bölümler başarı sıralamaları BURADA!

Ege Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. YKS sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından bu okulda üniversite eğitimini tamamlamak isteyen vatandaşlar 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin sözel, sayısal ve eşit ağırlık taban puanlarını araştırıyor. Peki, Ege Üniversitesi 2020 YKS – TYT – AYT Psikoloji, Radyo, Televizyon ve Sinema, Sosyoloji, Hemşirelik, BESYO taban puanları belli oldu mu? İşte Ege Üniversitesi bölümleri 4 yıllık taban puanları ve sıralama detayları…
9 Mart 1956 tarihinde İzmir'de, Türkiye'nin 4. üniversitesi olarak eğitim-öğretim hayatına başlayan köklü geçmişiyle birçok adayın hayali olan Ege Üniversitesi 2020 taban puanları vatandaşlar tarafından merak ediliyor…
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…
GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı.
YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.