Ekonomi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Ekonomi bölümü mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır?

Ekonomi bölümü mezunları tek bir iş yapmazlar, kamu ve özel sektörde birçok iş imkanına sahiptirler. Bankalarda yönetici adayı, müfettiş, uzman yardımcısı, mali müşavir, pazarlama ve satış, serbest muhasebe gibi alanlarda çalışabilmektedirler.
Ekonomi nedir?
Ekonomi, bir toplumdaki mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımında, ya kolaylaştıran ya da rol oynayan organizasyonlar ve kurumlar sistemidir. Ekonomiler, kaynakların bir toplumun üyeleri arasında nasıl dağıtılacağını, mal veya hizmetlerin değerini, hatta bu hizmetler ve mallar için ne tür şeylerin alınıp satılacağını veya takas edilebileceğini bile belirlerler. Finans ise paranın yönetimi olarak tanımlanır ve yatırım, borçlanma, borç verme, bütçeleme, tasarruf ve tahmin gibi faaliyetleri içerir.
Ekonomi bölümü eğitim süreci nasıldır?
Ekonomi bölümü okumak isteyen öğrenciler üniversite sınavında TM-1 puan türüne önem vermelidir. Ekonomi bölümüne girmek isteyen öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerinden iyi netler çıkarması gerekir. Özel üniversitelere girmek için en düşük yapmanız gereken net 80'dir. Devlet üniversitelerine girmek için ise en az 45 net yapmanız gerekmektedir. Bu bölümü okuyacak öğrencilerin eğitim süresi 4 yıldır. İlk senenizde alacağınız 'ekonomiye giriş' dersleri, daha sonraki yıllarda alacağınız derslerin üzerine kurulu olacaktır. Bu yüzden ekonomi bölümü okuyacak öğrencilerin ilk senesi çok önemlidir. Bu bölümden mezun olanlara ise 'ekonomist' unvanı verilmektedir.Maliye bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Maliye mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır?
Ekonomi Bölümü Dersleri Nelerdir?
Ekonomi bölümü okuyacak olan öğrencilerin aldığı başlıca dersler şunlardır:
Öğrenciler, bu derslerin dışında eğitim hayatları boyunca pek çok derse tabi tutulacaklar.
Ekonomi ve finans bölümünün gerektirdiği özellikler:
Ekonomi ve finans bölümü mezunları ne iş yapar?
Merkez Bankası ve TÜİK'in verilerini inceleyerek ekonomi analizi yapan ekonomistler, şirket içi dengesizlikler, karlılık, verimlilik gibi konular üzerinden de araştırma ve analiz işi yaparlar. Ekstra olarak portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı da yapabilmektedirler.
Ekonomi ve finans bölümünü bitiren mezunlar ayrıca;
Ekonomi bölümü mezunları iş olanakları nelerdir?
Ekonomi bölümü mezunları tek bir iş yapmazlar. Örneğin ekonomi mezunu müfettiş, mali müşavir de olabilir. İşe alım yapan insan kaynakları, iş ilanlarını direkt ekonomist diye değil çeşitli mesleklerin adı ile verirler. Bu yüzden ekonomi bölümü mezunlarının iş olanakları oldukça fazladır.
Ekonomi bölümü mezunları iş imkanları nelerdir?
Ekonomi bölümü mezunları iş imkanları ve çalışma alanları şunlardır:
Ekonomi ve finans bölümü mezunları nerede çalışır?
Ekonomi ve finans bölümünden mezun olan kişiler aşağıda belirttiklerimizin haricinde de çoğu yerde mesleklerini icra ederler. Ekonomi ve finans bölümü mezunlarının başlıca çalışacağı yerler şunlardır:
Ekonomi ve finans bölümü mezunları ne kadar maaş alır?
Ekonomi ve finans bölümünden mezun olanlar birçok kurum ve kuruluşta farklı pozisyonlarda çalışabilirler. Çok fazla alanda çalışabilen ekonomistler şu kadar maaş alıyor diyemeyiz. Sektör ve pozisyonlarına göre maaşlar değişkenlik gösterebilir. Fakat bankalarda ya da benzer kurumlarda işe başlayacak olan ekonomi mezunlarının ortalama maaşları 3000-3500 lira civarındadır. Özel sektörde görev alan ekonomistlerin maaşları ise 3000-10000 lira arasında değişkenlik gösterebilir.İktisat bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? İktisat mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır?