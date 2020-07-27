Elektrik mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Elektrik bölümü mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır?

Başlıca elektrik arızalarının giderilmesi, elektrik dağıtımının yapılması ve iletiminin sağlanmasında görev alacak olan elektrik bölümü mezunları, 2 yıllık eğitim sürelerini bitirdikten sonra çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Elektrik bölümünden mezun olan kişiler 'elektrik teknikeri' unvanı alarak iş hayatına başlangıç yaparlar.

Meslek liselerinin ilgili bölümünden yani elektrik bölümünden mezun olan öğrenciler sınavsız geçiş ile üniversitelere girebiliyorlardı fakat bu durum ortadan kalktı. YKS ile girilen bölümde sadece TYT puanı ile alım yapılmaktadır. Ayrıca ilgili bölümden mezun olan öğrencilere ek puan da verilmektedir.

Elektrik bölümü dersleri nelerdir?

Elektrik bölümünde normal derslerin dışında atölyelerde ve laboratuvarlarda uygulamalı olarak anlatılan dersler mevcuttur. Yoğun olarak elektrik, elektronik, elektroteknik dersleri okutulmaktadır. Ayrıca öğrenciler eğitim süreleri boyunca genel kültür dersleri de almaktadırlar. 2 yıllık elektrik bölümü okuyan öğrencilerin eğitim süreleri boyunca staj yapmaları zorunludur.

Fizik bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Fizik mezunları nerelerde çalışır?

Elektrik bölümü atamaları nasıl yapılır?

Türkiye'de neredeyse her devlet üniversitesinde bulunan elektrik bölümü her sene binlerce mezun verdiği için KPSS atamalarında diğer bölümlere göre şanssızdırlar. Binlerce rakipleri olan mezunların atanabilmesi için sınavdan en az 85 puan almaları gerekmektedir.

Elektrik bölümü mezunları ne iş yapar?

Elektrik bölümünden mezun olan kişiler elektrik teknikeri unvanı alıp birçok kamu kuruluşunda ve özel sektörde çalışabilirler. Elektrik bölümüne olan yoğun ilgi sebebiyle her sene binlerce mezun verilmekte ve bu durum da iş bulma imkanını zorlaştırmaktadır. Kamu kuruluşlarında çalışacak kişiler KPSS hazırlık sürecini yoğun bir tempoyla yürütmelidir. Elektrik bölümü mezunları ne iş yapar?

Binaların, yüksek katlı rezidansların elektrik döşemelerini yaparlar.

Elektrik kesintilerini belirleyip gerekli arızayı giderirler.

Tüm elektrikli makinelerin çalışmasını sağlayıp, bakım ve onarımlarını yaparlar.

Elektrik iletimini sağlayıp kablo dağıtım görevinde bulunurlar.

Elektrik bölümü mezunları iş imkanları nelerdir?

Elektrik bölümüne olan yoğun ilgi sebebiyle her sene binlerce mezun verilmekte ve bu durum da iş bulma imkanını zorlaştırmaktadır. Kamu kuruluşlarında çalışacak kişiler KPSS hazırlık sürecini yoğun bir tempoyla yürütmelidir. Elektrik bölümünden mezun olan kişiler kamu ve özel kuruluşlarda elektrik teknikeri olarak iş bulma imkanına sahip olurlar. İsterlerse bu alanda kendi iş yerlerini de açabilirler.

Elektrik bölümü mezunları nerede çalışır?

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Üniversiteler

Fabrikalar

Özel Elektrik Dağıtım Şirketleri

Elektrik bölümü mezunları iş olanakları nelerdir?

Elektrik bölümü mezunları yukarıda da belirtmiş olduğumuz kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedir. Her devlet üniversitesinde ve bazı özel üniversitelerde okutulan, her sene çok sayıda mezun veren bu bölümde iş olanağının fazla olması iş bulma imkanını arttırmıyor ancak mezunun kendisini iyi geliştirmesi ve çevresini güçlü tutması gerekmektedir.

Elektrik bölümü mezunları maaşları ne kadar?

Elektrik bölümünden mezun olan kişiler şu an için bir kamu kuruluşunda işe başlarsa eğer ortalama 3000-3500 lira arası maaş alırlar. Özel sektörde çalışan elektrik teknikerleri için bu durum değişkenlik gösterebilir. Fiyat vermek gerekirse asgari ücrete tabi olarak çalışırlar. Kendini geliştiren teknikerlerin maaşları çalıştıkları süre boyunca artış gösterebilir.

Elektrik bölümü mezunları DGS ile hangi bölümlere girebilir?

2 yıllık elektrik bölümü okuyan kişiler DGS ile 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilirler. Bu bölümler şunlardır:

Endüstri Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri

Elektrik Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Uçak Elektrik-Elektronik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Enerji Yönetimi

Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği

Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Ve Sistem Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Fizik Bölümü

Matematik bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Matematik mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır?