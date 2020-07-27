Elektronörofizyoloji bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Elektronörofizyoloji mezunları iş imkanları ve maaşları

Elektronörofizyoloji bölümü, fizik ve biyoloji dallarına ilgi duyan, elektronik cihazlara meraklı, iletişimi kuvvetli kişilerin tercih etmesi gereken bir bölümdür. İnsanlarda oluşan bazı sorunların tespit edilmesinde nörofizyoloji teknikerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Tercih dönemi yaklaşırken kişilerin en fazla araştırdığı bölümlerden birisi haline gelmiştir. Peki elektronörofizyoloji bölümü mezunu maaşları ne kadardır? Elektronörofizyoloji okuyan kişiler nerede çalışırlar?

Elektronörofizyoloji Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Elektronörofizyoloji bölümü günümüzde en iyi 2 yıllık bölümlerden birisidir. Oldukça değerli bir bölümdür ve bu değerini de ilerleyen zamanlarda koruyacaktır. Kısaca ENF diye de anılan bu bölümden mezun kişilere nörofizyoloji teknikeri denir. Nörofizyoloji bölümü mezunlarının yaptığı işler oldukça önemlidir. Yaptığı işlerden bazıları şunlardır:

EEG çekerler

EMG çekerler.

Polisomnografi cihazını kullanırlar.

Beyin sapı uyarılma potansiyellerinin analizlerini yaparlar.

Görsel uyarılma potansiyellerinin analizlerini yaparlar.

Hasta kayıtlarını tutarlar.

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Elektronörofizyoloji Bölümü Mezunları İş İmkanları

İki yıllık bölümlere her ne kadar önyargıyla yaklaşılsa da nörofizyoloji teknikerlerine çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan dolayı da çok değerli bir bölümdür. Hastanede pek çok poliklinikte çalışabilirler. İş imkanları oldukça fazla olan bölümlerden birisidir. Kamu ya da özel hastanelerde çalışabilirler. İş bulması kolay olan iki yıllık bir bölüm olduğu için oldukça fazla tercih edilmektedir. Bölümden mezun kişiler KPSS ile atanamasa bile özel hastanelerde ya da polikliniklerde kolayca iş bulabilirler. Elbette bölümlerini 4 yıllığa yükseltebilme şansları da vardır.

Elektronörofizyoloji Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

Elektronörofizyoloji bölümü iki yıllık eğitim veren en iyi bölümlerden birisidir. Bölümden mezun kişilerin iş bulabilme ihtimalleri çok fazladır. Hastanenin birçok bölümünde çalışabildikleri için hastanelerin çok ihtiyaç duyduğu mesleklerdendir. Bu bölümden mezun kişilere nörofizyoloji teknikeri unvanı verilmektedir. Nörofizyoloji uzmanları doktor gözetimi altında hastalara gerekli tanıları koyup tedavisine yardımcı olmaktadırlar. Nörofizyoloji teknikerlerinin çalışabilecekleri yerler aşağıda sıralanmıştır:

Devlet hastaneleri

Üniversite hastaneleri

Eğitim ve araştırma hastaneleri

Özel hastaneler

Özel klinikler

Elektronörofizyoloji Bölümü Mezunları Maaşları

Elektronörofizyoloji bölümü ataması en kolay olan bölümlerdendir. Son yıllarda KPSS taban puanları 85 puan üzerinde seyretmiştir. Öncelerden bu bölümün olduğu üniversiteler oldukça az olduğu için atamalar da fazlaydı. Ancak gün geçtikçe üniversitelere bu bölüm açıldığı için ataması da zorlaşmaya başlamıştır. Ancak yine de bu mesleğe ihtiyaç olduğu için kişilerin işsiz kalmaları oldukça zordur. Devlet kurumunda çalışan nörofizyoloji teknikerleri 3500- 4000 liranın üzerinde maaş alabilir. Özelde çalışan kişilerin maaşı ise daha düşüktür. Özel bir hastanede çalışan nörofizyoloji teknikeri 3000- 3500 lira kadar maaş alabilir.

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Elektronörofizyoloji Bölümü Dersleri

1. Dönem 1. Sınıf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Genel İngilizce 1 Bilgi Teknolojileri Fizyoloji Anatomiye Giriş Elektronörofizyoloji Biyofizik Tıbbi Terminoloji Meslek Etiği Türk Dili 1

1. Sınıf 2. Dönem Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Genel İngilizce 2 Nöroloji 1 Biyofizik Elektronörofizyoloji 2 Kognitif Nörofizyoloji 1 Farmakoloji Polisomnografi Türk Dili 2

2. Sınıf 1. Dönem Elektronörofizyoloji Uygulamaları 1 Nöroloji 2 Kognitif Nörofizyoloji 2 Staj EEG

2. Sınıf 2. Dönem Elektronörofizyoloji uygulamaları 2 EMG ve Uyarılmış Potansiyeller Nörolojik Cihaz ve Ekipman Teknolojisi İşlevsel Nörogörüntüleme Teknikleri EEG



Elektronörofizyoloji Bölümü Mezunları DGS ye Girebilir Mi?

Elektronörofizyoloji iki yıllık bir ön lisans programıdır. Bu bölümden mezun olup direkt iş hayatına atılmak çoğu kişinin tercihidir. Ancak bazı insanlar kendini geliştirip eğitimini ilerletmek isteyebilir. Elektronörofizyoloji bölümünü başarıyla tamamlayan kişiler DGS sınavına girerek bölümlerini yükseltebilirler. DGS ile 4 yıllık bir eğitim alacak nörofizyoloji teknikerlerinin bazı seçenekleri vardır. Dikey geçiş sınavı ile geçebilecekleri bölümler şunlardır:

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ayrıca bu bölümden mezun olan kişiler dikey geçiş ile bazı açıköğretim programlarına da kayıt yaptırabilir.