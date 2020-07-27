Enerji sistemleri mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Enerji sistemleri mühendisi nerelerde, hangi sektörde çalışır?

Enerji sistemleri mühendisliği bölümünden mezun kişilere enerji mühendisi adı verilir. Enerji mühendisleri maliyetleri düşürmek, karbon emisyonlarını azaltmak ve çevresel hasarı en aza indirmek için enerji üretmenin yollarını ararlar. Peki enerji sistemleri mühendisliği bölümü mezunları maaşları ne kadardır? Bu bölümün dersleri nelerdir? Tüm cevaplar bu yazıda...

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Enerji mühendisi olmuş kişilerin belli başlı bazı sorumlulukları vardır. Temel sorumluluğu enerji üretimi ve yönetimidir. Enerji sistemleri mühendisliğinden mezun kişinin işleri şunlardır:

Alternatif veya yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eder.

Bina otomasyon sistemleri için enerji yönetimi prosedürlerini hazırlar.

Yüksek enerji tüketen kaynakları belirlemek ve bu alanda uygulanmak üzere enerji verimliliğini arttıracak süreçler geliştirir.

İklim kontrol sistemleri, gün ışığı tasarımı gibi enerji verimli sistemlerin kurulumu için mühendislere danışmanlık yapar.

Enerji verimli tasarımın uygulanması için teknik raporlar hazırlar.

Enerji yönetimi gibi konularda personel veya müşterilere eğitim verir.

Enerji modelleme, ölçüm, doğrulama veya devreye alma işlemlerini gerçekleştirir.

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Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Mezunları İş İmkanları

Enerji sistemleri mühendisliği bölümü oldukça kıymetli bölümlerdendir. Bu bölümden mezun olan enerji mühendisleri hem kamuda hem de özel sektörde kendilerine iş bulabilirler. Ancak gittikçe artan mezun sayısından kaynaklı atamada sıkıntılar yaşanmaktadır. Kendini geliştirmiş olan bir enerji mühendisi her zaman kendisine iş bulabilir. Yurt dışına açılan kişiler ise kendileri için çok daha iyi bir kariyer planlaması yapmış olur. İş imkanları oldukça iyi olan bölümlerden bir tanesidir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

Enerji mühendisliği en merak edilen bölümlerdendir. Bu bölüm iş imkanı bakımından oldukça iyi olan bir bölümdür. Enerji sistemleri mühendisliği okuyan bir kişinin çalışabileceği pek çok yer vardır bunlar ise aşağıda sıralanmıştır:

Özel sektör

Mekanik Tesisatçılık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

Bor Enstitüsü

Elektrik İşleri Etüd İdaresi

Elektrik Üretim A.Ş

Türkiye Elektrik İletim A.Ş

Devlet Su İşleri

Türkiye Kömür İşleri

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş

Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı

Türk Petrol Rafineleri A.Ş

Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu

TEMSAN

BM Hidrojen Enstitüsü

Taş Kömürü İşletmeleri

TCDD

MEB'de Teknik Öğretmen

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Mezunları Maaşları

Enerji sistemleri mühendislerinin maaşları çok araştırılan bir konudur. Yeni mezunlar için maaşlar biraz düşüktür. 3000- 3500 lira kadar almaktadırlar. Ancak işinde tecrübesi olan kişilerin aldıkları maaşlar çok daha yüksektir. Enerji sistemleri mühendisliği genel olarak maaşları iyi olan bir bölümdür. Bundan dolayı da fazlaca tercih edilen bir bölümdür.

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