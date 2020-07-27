Enerji sistemleri mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Enerji sistemleri mühendisi nerelerde, hangi sektörde çalışır?

Enerji sistemleri mühendisliği bölümünden mezun kişilere enerji mühendisi adı verilir. Enerji mühendisleri maliyetleri düşürmek, karbon emisyonlarını azaltmak ve çevresel hasarı en aza indirmek için enerji üretmenin yollarını ararlar. Peki enerji sistemleri mühendisliği bölümü mezunları maaşları ne kadardır? Bu bölümün dersleri nelerdir? Tüm cevaplar bu yazıda...
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?
Enerji mühendisi olmuş kişilerin belli başlı bazı sorumlulukları vardır. Temel sorumluluğu enerji üretimi ve yönetimidir. Enerji sistemleri mühendisliğinden mezun kişinin işleri şunlardır:
Matematik bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Matematik mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır?
- Alternatif veya yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eder.
- Bina otomasyon sistemleri için enerji yönetimi prosedürlerini hazırlar.
- Yüksek enerji tüketen kaynakları belirlemek ve bu alanda uygulanmak üzere enerji verimliliğini arttıracak süreçler geliştirir.
- İklim kontrol sistemleri, gün ışığı tasarımı gibi enerji verimli sistemlerin kurulumu için mühendislere danışmanlık yapar.
- Enerji verimli tasarımın uygulanması için teknik raporlar hazırlar.
- Enerji yönetimi gibi konularda personel veya müşterilere eğitim verir.
- Enerji modelleme, ölçüm, doğrulama veya devreye alma işlemlerini gerçekleştirir.
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Mezunları İş İmkanları
Enerji sistemleri mühendisliği bölümü oldukça kıymetli bölümlerdendir. Bu bölümden mezun olan enerji mühendisleri hem kamuda hem de özel sektörde kendilerine iş bulabilirler. Ancak gittikçe artan mezun sayısından kaynaklı atamada sıkıntılar yaşanmaktadır. Kendini geliştirmiş olan bir enerji mühendisi her zaman kendisine iş bulabilir. Yurt dışına açılan kişiler ise kendileri için çok daha iyi bir kariyer planlaması yapmış olur. İş imkanları oldukça iyi olan bölümlerden bir tanesidir.
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?
Enerji mühendisliği en merak edilen bölümlerdendir. Bu bölüm iş imkanı bakımından oldukça iyi olan bir bölümdür. Enerji sistemleri mühendisliği okuyan bir kişinin çalışabileceği pek çok yer vardır bunlar ise aşağıda sıralanmıştır:
- Özel sektör
- Mekanik Tesisatçılık
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
- Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
- Bor Enstitüsü
- Elektrik İşleri Etüd İdaresi
- Elektrik Üretim A.Ş
- Türkiye Elektrik İletim A.Ş
- Devlet Su İşleri
- Türkiye Kömür İşleri
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş
- Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı
- Türk Petrol Rafineleri A.Ş
- Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu
- TEMSAN
- BM Hidrojen Enstitüsü
- Taş Kömürü İşletmeleri
- TCDD
- MEB'de Teknik Öğretmen
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Mezunları Maaşları
Enerji sistemleri mühendislerinin maaşları çok araştırılan bir konudur. Yeni mezunlar için maaşlar biraz düşüktür. 3000- 3500 lira kadar almaktadırlar. Ancak işinde tecrübesi olan kişilerin aldıkları maaşlar çok daha yüksektir. Enerji sistemleri mühendisliği genel olarak maaşları iyi olan bir bölümdür. Bundan dolayı da fazlaca tercih edilen bir bölümdür.
Fizik bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Fizik mezunları nerelerde çalışır?
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Dersleri
- 1. SINIF 1. DÖNEM
- Matematik 1
- Fizik 1
- Kimya 1
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
- Türk Dili 1
- İngilizce 1
- Bilgisayar Destekli Teknik Resim
- Enerji Mühendisliğine Giriş
- 1. SINIF 2. DÖNEM
- Matematik 2
- Fizik 2
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
- Türk Dili 2
- İngilizce 2
- Mühendislikte Programlamaya Giriş
- Temel İmalat İşlemleri
- 2. SINIF 1. DÖNEM
- Statik
- Termodinamik 1
- Akışkanlar Mekaniği 1
- Teknik İngilizce 1
- Elektrik Elektronik Mühendisliğe Giriş
- Diferansiyel Denklemler
- Malzeme Bilimi
- İstatistik
- 2. SINIF 2. DÖNEM
- Termodinamik 1
- Isı ve Kütle Transferi
- Ölçme Tekniği
- Yakıtlar ve Yanma
- Akışkanlar Mekaniği 2
- Teknik İngilizce 2
- Enerji Sistemleri Lab. 1
- Dinamik
- Sayısal Analiz
- 3. SINIF 1. DÖNEM
- Mukavemet
- Kazanlar ve Yakma Teknolojileri
- Termik Turbo Makinalar
- Elektromekanik Enerji Dönüşümü
- Nükleer Mühendislik
- Havalandırma İklimlendirme Sistemi
- Isıtma Sistemleri
- Enerji Sistemleri Lab. 2
- Soğutma Sistemleri
- 3. SINIF 2. DÖNEM
- Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı
- Otomatik Kontrol
- Makine Elemanları
- Güneş Enerjisi Sistemleri ve Tasarımı
- Soğutma Sistemleri Lab.
- Isıtma Sis. Lab.
- Havalandırma İklimlendirme Sis. Lab
- Seçmeli
- Seçmeli
- 4. SINIF 1. DÖNEM
- 4. SINIF 2. DÖNEM
- Mezuniyet Tezi
- İşletme Yönetimi ve Organizasyon
- Enerji Hukuku
- Girişimcilik
- Enerji Sis. Çevresel Etkileri
- Ekonomi
- Seçmeli
- Seçmeli