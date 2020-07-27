Ergoterapi bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Ergoterapi mezunları iş imkanları

Ergoterapi bölümü 4 yıllık bir bölümdür. Fazla bilinmeyen ancak çok değerli olan bölümlerden birisidir. Bu bölümden mezun olan kişilerin iş hayatına atılması oldukça kolaydır. Ergoterapi bölümünden mezun olan kişilere ergoterapist unvanı verilir. Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları ya da kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi, kişilerin katılımlarını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenler ve bu amaca ulaşır. Peki ergoterapistler ne kadar maaş alır? Tüm cevaplar bu yazıda...

Ergoterapi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Ergoterapistler, herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluk olan kişilerle çalışır. Aynı zamanda yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık nedeniyle toplumdan dışlanmış olan ve katılımı kısıtlanmış olan kişilerle çalışır. Ergoterapislerin yaptığı bazı işler şunlardır:

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı konulmuş çocukları tedavi etmek,

Disleksiye sahip kişilerin tedavisi

Toplumda dışlanan (eşcinsel, madde bağımlısı, engelliler) bireylerin topluma tekrar kazandırılması,

Bağımlılıktan kurtarmak, (Örneğin engelli bir bireyin annesine bağlılıktan kurtarılıp kendi işlerini yapması sağlanması.)

Yaşlı ya da engelli kişilerin evlerini onların daha rahat yaşayabileceği bir hale getirmek.

Suç işlemiş ya işlemeye meyilli kişilerin topluma kazandırılması,

Kanser tedavisi gören kişiye psikolojik destek vermek gibi birçok alanda çalışmaktadırlar.

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Ergoterapi Bölümü Mezunları İş İmkanları

Ergoterapi bölümü oldukça önemli ve değerli bölümlerden bir tanesidir. Geniş bir yelpazeye yayılan çalışma alanları mevcuttur. Bundan dolayı ergoterapist olan kişilerin işsiz kalma olasılığı azdır. İş imkanları çok olan bu bölüm, gençlerin tercihleri arasındadır. Şu anda değerli olsa da gün geçtikçe daha da değerlenecek bir bölümdür.

Ergoterapi Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

Ergoterapi bölümünden mezun olup iş hayatına atılmak isteyen kişilerin çalışabilecekleri pek çok alan vardır. Bunlar devlet ve özel sektör olarak ikiye ayrılmaktadır. Ergoterapislerin çalışabilecekleri bazı yerler aşağıda sıralanmıştır:

Hastaneler

Sağlık Merkezleri

Şirketlerin Ergonomik olarak düzenlenmesi

Özel kurumlar

Özel okullar

Sosyal aktivite merkezleri

İş sağlığı merkezleri

Huzur evleri

Rehabilitasyon kurumları

Halk sağlığı merkezleri

Ergoterapi Bölümü Mezunları Maaşları

Ergoterapi bölümü oldukça değerli bölümlerdendir. Bundan dolayı da bu bölümden mezun kişilerin maaşları da dolgundur. Hem devlet sektöründe hem de özel sektörde iş bulabilen bu kişilerin maaşlarında da değişiklik olmaktadır. Devlet sektöründe çalışan bir ergoterapist 3000- 5000 lira arasında maaş almaktadır. Özel sektörde ise 3000- 7000 lira arasında değişiklik göstermektedir. Maaşın dolgunluğu kişinin tecribesine göre değişmektedir.

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