Fen Fakültesi Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: YKS üniversite sınavı Fen Fakültesi taban puanları

YKS sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuçlar ve tercih heyecanları sarmış durumda bulunuyor. Üniversite sınavı sonucu ile beraber tercihlerde kullanılacak olan puanlar belli olacak ve öğrencilerin istedikleri üniversiteye girip giremeyecekleri netleşecek. Bu noktada, sonuçların açıklanma tarihi 28 Temmuz olarak belirtildi. Fen Fakültesini tercih edecek olan üniversite adayları tercih kılavuzu ile üniversitelerin Fen Fakültesi taban puanları ve kontenjanlarını merak ediyor. İşte Fen Fakültesi taban puanları ve kontenjanları 2020

FEN FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020

Aşağıdaki linkten üniversitelerin fen fakültesi puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz…

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YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sınavına giren öğrenciler, 28 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında 29 Temmuz itibariyle tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlerinin ne kadar süre açık olacağı hakkında bilgilendirme yapmadı.