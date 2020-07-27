Gazi Üniversitesi taban puanları 2020: 2 ve 4 yıllık Gazi Üniversitesi 2020 YKS taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS sonuçlarına kavuşan öğrenciler, Gazi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamasını araştırmaya başladı. İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler diş hekimliği, eczacılık, mimarlık gibi alanların taban puanlarına göre tercih yapacak. Öğrenciler üniversite kontenjanlarına göre okumak istedikleri fakültelerin taban puanları ve kontenjan bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Buna göre; 2020 Gazi Üniversitesi taban puanları belli oldu mu? 2 ve 4 yıllık Gazi Üniversitesi 2020 YKS taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?
Gazi Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen öğrenciler, Gazi Üniversitesi 2020 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gibi bilgileri öğrenmeye çalışıyor. Okullar bu seneye ait puanlarını henüz açıklamazken adaylar geçtiğimiz senenin puanlarına bakarak değerlendirme yapıyor. İşte, Gazi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında bilgiler…
YKS maratonu sona erdi şimdi ise gözler tercihlere çevrildi. YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. 21 Temmuz'da ÖSYM ön bilgi verme amaçlı bir YKS tercih kılavuzu yayımladı. Tercih tarihlerinde detaylı kılavuz yayımlanacak. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…
GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı. YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.
YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz.
YÖK ATLAS İLE GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM, sınav sonuçları duyurusunu şu ifadelerle yaptı:
* 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
* Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.