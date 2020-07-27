Üniversitelerin Hemşirelik 2020 taban puanları belli oldu mu? Hemşirelik YKS taban puanları ve başarı sıralamaları!

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Üniversitelerin Hemşirelik 2020 belli oldu mu? Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları!

Bu yıl gerçekleşen sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Sağlık kurum ve kuruluşlarında hemşire olarak mesleğini sürdürmek isteyen ve gelecek hayalleri kuran milyonlarca genç Hemşirelik 2020 ve başarı sıralamaları üzerinde araştırmalarına başladı. Okullar bu seneye ait puanlarını henüz açıklamazken adaylar geçtiğimiz senenin puanlarına bakarak istedikleri okulu kazanıp kazanmadığına bakıyor. Peki, Üniversitelerin belli oldu mu? İşte Hemşirelik 2020 taban puanları ve başarı sıralamaları…

Giriş Tarihi: 27.7.2020 10:55 Son Güncelleme: 27.7.2020 10:55 ABONE OL
Hemşirelik 2020 taban puanları ve başarı sıralamaları: Üniversitelerin Hemşirelik taban puanları belli oldu mu?

Hemşirelik 2020 ve başarı sıralamaları, bugün sınav sonuçlarının açıklanması ile beraber bu bölümü okumak isteyen vatandaşlarca araştırılmaya başlandı. Adayların YKS sınavındaki sayısal puanları ile yerleşecekleri bu bölüm 4 yıllık lisans bölümlerinin arasında yerini alıyor. Peki, Üniversitelerin belli oldu mu? İşte Hemşirelik 2020 taban puanları ve başarı sıralamaları…

HEMŞİRELİK 2020 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI BELLİ OLDU MU?

Milyonlarca aday üniversite sınav sonucunu öğrenmesiyle beraber tercih yapacakları bölümlerin puanları ile kendi aldıkları puanların karşılaştırmasını yapmaya başladı. Buna göre; 2020 hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları için kişinin sayısal puanının hesaplanması gerekiyor…

Hemşirelik 2020 taban puanları ve başarı sıralamaları: Üniversitelerin Hemşirelik taban puanları belli oldu mu?

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. 21 Temmuz'da ÖSYM ön bilgi verme amaçlı bir YKS tercih kılavuzu yayımladı. Tercih tarihlerinde detaylı kılavuz yayımlanacak. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Hemşirelik 2020 taban puanları ve başarı sıralamaları: Üniversitelerin Hemşirelik taban puanları belli oldu mu?

YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.

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Üniversitelerin Hemşirelik 2020 taban puanları belli oldu mu? Hemşirelik YKS taban puanları ve başarı sıralamaları!
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