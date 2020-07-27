Üniversitelerin Hemşirelik 2020 taban puanları belli oldu mu? Hemşirelik YKS taban puanları ve başarı sıralamaları!

Hemşirelik 2020 taban puanları ve başarı sıralamaları, bugün YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile beraber bu bölümü okumak isteyen vatandaşlarca araştırılmaya başlandı. Adayların YKS sınavındaki sayısal puanları ile yerleşecekleri bu bölüm 4 yıllık lisans bölümlerinin arasında yerini alıyor. Peki, Üniversitelerin Hemşirelik taban puanları belli oldu mu? İşte Hemşirelik 2020 taban puanları ve başarı sıralamaları…
Milyonlarca aday üniversite sınav sonucunu öğrenmesiyle beraber tercih yapacakları bölümlerin puanları ile kendi aldıkları puanların karşılaştırmasını yapmaya başladı. Buna göre; 2020 hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları için kişinin sayısal puanının hesaplanması gerekiyor…
YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. 21 Temmuz'da ÖSYM ön bilgi verme amaçlı bir YKS tercih kılavuzu yayımladı. Tercih tarihlerinde detaylı kılavuz yayımlanacak. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…
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YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:
Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.
Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.