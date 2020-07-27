Üniversitelerin Hemşirelik 2020 taban puanları belli oldu mu? Hemşirelik YKS taban puanları ve başarı sıralamaları!

Hemşirelik 2020 taban puanları ve başarı sıralamaları, bugün YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile beraber bu bölümü okumak isteyen vatandaşlarca araştırılmaya başlandı. Adayların YKS sınavındaki sayısal puanları ile yerleşecekleri bu bölüm 4 yıllık lisans bölümlerinin arasında yerini alıyor. Peki, Üniversitelerin Hemşirelik taban puanları belli oldu mu? İşte Hemşirelik 2020 taban puanları ve başarı sıralamaları…

HEMŞİRELİK 2020 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI BELLİ OLDU MU?

Milyonlarca aday üniversite sınav sonucunu öğrenmesiyle beraber tercih yapacakları bölümlerin puanları ile kendi aldıkları puanların karşılaştırmasını yapmaya başladı. Buna göre; 2020 hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları için kişinin sayısal puanının hesaplanması gerekiyor…