Hemşirelik 2020 taban puanları! YKS tercih kılavuzu ile hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından YKS sonuçları açıklanmasıyla beraber hemşirelik taban puanları yoğun ilgi görmeye başladı. Sağlık sektörü alanında tercih yapacak adaylar hemşirelik taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması gibi bilgileri öğrenmek istiyor. ÖSYM, YKS kapsamındaki öğrenci alacak bölümlerin kontenjan bilgilerini ve geçen yıla ait yerleştirmedeki en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri bilgisini bulunuyor. Buna göre; Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması yayınlandı mı? 2020 Hemşirelik taban puanları açıklandı mı?

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2020: HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 yılı Hemşirelik puanları henüz açıklanmadı. Geçen senenin puanlarına göre tercih yapacak adaylar için başarı sıralaması aşağıda yer alıyor.

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DİKKAT: Bu puanlar 2019 Üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanmış olup 2019'da tercih yapacak olan üniversite adayları bu puanları göz önüne almalılar.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair bilgi paylaşmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa YKS tercih işlemleri YKS tercih işlemleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. Bu sene de YKS sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'dan açıklanacak.

Öğrenciler sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.