Hukuk Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: YKS üniversite sınavı Hukuk taban puanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), milyonlarca üniversite adayı öğrencinin katılımı ile başarılı bir şekilde tamamlandı. Öğrenciler, ilk gün oturumunda TYT; ikinci gün oturumunda ise AYT ve YDT sınavlarında ter döktü. Sınavın ardından ise üniversite bölümleri hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. En çok araştırılan bölümlerden birisi olarak ise hukuk geliyor. Hukuk fakültesi taban puanları 2020 ve başarı sıralaması, geçtiğimiz günden bu yana en çok araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. Peki, 2020 hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması yayınlandı mı? Kaç netle ve puanla hukuk fakültesine girilir? Detaylar haberimizde.

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2020 BELLİ OLDU MU?

2020 Hukuk Fakültesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması henüz açıklanmadı. Tercih dönemi ile birlikte YKS 2020 Hukuk Fakültesi taban puanlarının da belli olması bekleniyor.

Geçen senenin puanları ise şu şekilde;