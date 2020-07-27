Hukuk Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: YKS üniversite sınavı Hukuk taban puanları

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taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: YKS üniversite sınavı Hukuk taban puanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Adaylar, kendilerini ilgilendiren TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter döktü. Sınavın ardından ise çeşitli bölümler hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Bunların başında ise geliyor. Burada okumayı amaçlayan aday öğrenciler, 2020 hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? Kaç puanla hukuk fakültesine girilir? İşte, tüm bu soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 10:03 Son Güncelleme: 27.7.2020 10:03 ABONE OL
Hukuk fakültesi 2020 taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? Kaç netle ve puanla hukuk fakültesine girilir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), milyonlarca üniversite adayı öğrencinin katılımı ile başarılı bir şekilde tamamlandı. Öğrenciler, ilk gün oturumunda TYT; ikinci gün oturumunda ise AYT ve YDT sınavlarında ter döktü. Sınavın ardından ise üniversite bölümleri hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. En çok araştırılan bölümlerden birisi olarak ise hukuk geliyor. taban puanları 2020 ve başarı sıralaması, geçtiğimiz günden bu yana en çok araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. Peki, 2020 hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması yayınlandı mı? Kaç netle ve puanla hukuk fakültesine girilir? Detaylar haberimizde.

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2020 BELLİ OLDU MU?

2020 Hukuk Fakültesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması henüz açıklanmadı. Tercih dönemi ile birlikte YKS 2020 Hukuk Fakültesi taban puanlarının da belli olması bekleniyor.

Geçen senenin puanları ise şu şekilde;

Hukuk fakültesi 2020 taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? Kaç netle ve puanla hukuk fakültesine girilir?

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair bilgi paylaşmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa YKS tercih işlemleri YKS tercih işlemleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. Bu sene de YKS sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'dan açıklanacak.

Öğrenciler sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

Hukuk fakültesi 2020 taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? Kaç netle ve puanla hukuk fakültesine girilir?
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Hukuk Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: YKS üniversite sınavı Hukuk taban puanları
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