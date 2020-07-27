Hukuk Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: YKS üniversite sınavı Hukuk taban puanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), milyonlarca üniversite adayı öğrencinin katılımı ile başarılı bir şekilde tamamlandı. Öğrenciler, ilk gün oturumunda TYT; ikinci gün oturumunda ise AYT ve YDT sınavlarında ter döktü. Sınavın ardından ise üniversite bölümleri hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. En çok araştırılan bölümlerden birisi olarak ise hukuk geliyor. Hukuk fakültesi taban puanları 2020 ve başarı sıralaması, geçtiğimiz günden bu yana en çok araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. Peki, 2020 hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması yayınlandı mı? Kaç netle ve puanla hukuk fakültesine girilir? Detaylar haberimizde.
2020 Hukuk Fakültesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması henüz açıklanmadı. Tercih dönemi ile birlikte YKS 2020 Hukuk Fakültesi taban puanlarının da belli olması bekleniyor.
Geçen senenin puanları ise şu şekilde;
2019 YILI HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
HUKUK (EA) PROGRAMLARINA YERLEŞEN SON KİŞİNİN NETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖSYM, YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair bilgi paylaşmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa YKS tercih işlemleri YKS tercih işlemleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. Bu sene de YKS sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.
YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'dan açıklanacak.
Öğrenciler sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.