İktisat bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? İktisat mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır?

İktisat bölümünde okuma hayalleri kuran adaylar, üniversiteden ilgili puan türünden yüksek bir puan aldıkları takdirde istedikleri şehirde istediği bölümü okuyabilirler. 4 Yıllık iktisat bölümü okuyup mezun olan kişiler mezun olduktan sonra iş arayışı içinde olmaktadırlar. İktisat bölümünden mezun olduktan sonra nerede iş imkânı bulabileceklerini araştırmaktadırlar. Bu bölüm hakkında merak edilen birçok soru bulunmaktadır. Bunlardan ilki genellikle iktisat mezunları hangi bölümlerde yüksek lisans yapabilir? Sorusu olmaktadır. İktisat bölümü mezunları, İstatistik, Endüstri Mühendisliği, İşletme ile Bankacılık ve finans gibi alanlarda yüksek lisans yapabilme imkânı bulurlar.

Bir diğer soru ise genellikle en çok yönelinen konulardan birisi olan iktisat mezunları kaymakam olabilir mi? Sorusu olmaktadır. İktisat bölümü, iktisat, kamu, gibi bölümlerden mezun olan her aday kaymakam olabilme şansına sahiptiler. Kaymakamlık sınavında yüksek bir puan elde edenler bu şansa sahip olurlar.

Ayrıca merak edilen bir diğer konu ise iktisat mezunları iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilir mi? Konusudur. İktisat bölümü oldukça geniş bir meslek alanlarına sahiptirler. Bunun yanında kaymakam, Gümrük müfettişliği, iş sağlığı güvenliği uzmanı ve daha birçok alanda iş bulabilmektedirler. Yapmaları gereken tek şey daha iyi çalışmak ve daha yükse puan alabilmeyi amaçlamaktadır.

İKTİSAT BÖLÜMÜ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Eğitimini tamamladıktan sonra mezun olan adaylar yoğun bir iş arayışı içine girmektedirler. İktisat bölümü mezunları iş imkanları şu şekildedir;

•İktisat bölümü mezunları bakanlıkların uzmanlık ve müfettişlik kadrolarında, gelir uzmanlığı, vergi müfettişliği, SPK uzmanı gibi meslek alanlarında çalışırlar.

•TBMM' de çalışma imkânı bulurlar.

•Merkez Bankası Uzmanlığı

•Kaymakamlık ve idari Hakimlik

•Sayıştay Denetçiliği

•Denetmenlik ve Kontrolörlük alanlarında çalışabilme imkânı bulurlar.

•Mali Müşavirlik ve Değerleme Uzmanlığı

•Analiz ve Uzman

•Bankaların Uzman ve Müfettiş kadroları

•Denetmenlik ve Kontrolörlük olarak iktisat bölümü mezunları bu mesleklerde iyi bir maaş ile çalışabilirler.

İKTİSAT BÖLÜMÜ MEZUNLARI İŞ OLANAKLARI

İktisat dalı toplumun sınırlı kaynaklarının nasıl kullanılabileceği üzerine çalışma yapan bir bilim dalı olarak bilinir. Bu bölüm mal ve hizmetlerin üretimi ve tüketimi ile ilgilenen bir sosyal bilim özelliğindedir. İş olanakları bakımından oldukça zengin bir daldır. Yüksek bir puan alarak bu bölüme yerleşen adaylar mezun olduktan sonra KPSS sınavından da yüksek bir puan alarak atanmaları gerekmektedir.

İktisat bölümü mezunları, devlet bankaları, vergi daireleri ve devletin ekonomi ile ilgili her biriminde görev alabilme imkanına sahiptirler.

İKTİSAT BÖLÜMÜ MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR?

Bu bölümden mezun olana adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarında uzman, denetçi, denetmen ve müfettiş olarak işe girebilirler. Ayrıca Gümrük müfettişi ve TBMM yasama uzmanı da olabilmektedirler.

İKTİSAT BÖLÜMÜ MEZUNLARI MAAŞLARI

Geniş bir meslek alanı olan İktisat bölümü bitiren kişiler kuruma göre değişen maaşlar alabilirler. KPSS ile atanan mezunlar genellikle 4000 ve 4500 gibi memur maaşları alabilmektedirler. Kendilerini geliştirip dil sınavına girip iyi bir puan alanlar ise daha doldun bir maaş alabilirler.

İKTİSAT MEZUNLARI İDARİ HAKİM OLABİLİR Mİ?

İktisat bölümü bitiren mezunlar idari hâkim sınavından yüksek bir puan elde ettikleri takdirde, idari hâkim olabilirler. İdari Hakimlik yazılı sınavından iyi bir puan almak için sadece 83 doğru yeterli olmaktadır.

İKTİSAT MEZUNLARI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YAPABİLİR Mİ?

Son zamanlarda oldukça konuşulan konulardan birisi haline gelen iktisat mezunlarının sözleşmeli öğretmen olabileceği konusu tartışılmaktadır. İktisat mezunları da artık sözleşmeli öğretmenli yolu açıldığı duyurusu yapılmıştı.

Adalet bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Adalet mezunları nerelerde, hangi iş yerlerinde çalışır?