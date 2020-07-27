İktisat Fakültesi taban puanları ve kontenjanları 2020: YKS 2020 tercih kılavuzu ile üniversitelerin İktisat Fakültesi taban puanları ve kontenjanları

İktisat Fakültesi taban puanları ve kontenjanları 2020, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Uzun süren sınav maratonun ardından sınav sonuçlarına kavuşan öğrenciler işletme, uluslararası ilişkiler, maliye, kamu yönetimi gibi alanları tercih etmek istiyor. İlgili üniversitelere kayıt yaptırmak isteyenler İktisat Fakültesi taban puanları ve kontenjanlarına bakmaya başladı. Peki 2020 İktisat Fakültesi taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? YKS 2020 tercih kılavuzu ile üniversitelerin İktisat Fakültesi taban puanları ve kontenjanları
Üniversitelerin İktisat Fakültesinde eğitim görmek isteyen öğrenciler, 2020 İktisat Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gibi bilgileri öğrenmeye çalışıyor. Okullar bu seneye ait puanlarını henüz açıklamazken adaylar geçtiğimiz senenin puanlarına bakarak değerlendirme yapıyor. İşte, İktisat Fakültesi taban puanları ve kontenjanları hakkında detaylar…
YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. 21 Temmuz'da ÖSYM ön bilgi verme amaçlı bir YKS tercih kılavuzu yayımladı. Tercih tarihlerinde detaylı kılavuz yayımlanacak. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…
GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.
Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:
Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.
Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.