İlahiyat mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? İlahiyat bölümü mezunları kamuda ve özel sektörde nerelerde çalışır?

Hayallerine ulaşmak için liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına giren adaylar iyi bir puan almayı umut edinmektedirler. Aldıkları puan doğrultusunda hayal ettikleri mesleğe sahip olmak için üniversite eğitimlerini tamamlarlar. Üniversitelerin 2 veya 4 yıllık eğitimi veren bu fakülteler İslam dinini her yönüyle ele alan, bilimsel olarak araştırmalar yapan ve geçmişten günümüze kadar olan gelişimi ve değişimi hakkında bilgiler toplayan bir bölümdür. Bu bölümü derslerinde başarılı olarak bitiren mezun öğrenciler bunun doğrultusunda aydın bir din eğiticisi olma hayallerine kavuşmuş olurlar. İlahiyat mezunları iş imkanları ve 2 yıllık ilahiyat mezunları nerede çalışır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İlahiyat mezunları din kültürü öğretmeni olabilir mi? İşte detaylar.

İLAHİYAT MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Üniversitelerin İlahiyat bölümünde okuyan öğrenciler mezun oldukları zaman ne iş yapacaklarını merak etmektedirler. İlahiyat fakültesi mezunları diyanetin sözlü ve yazılı sınavını geçtikleri zaman ve ayrıca Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS'de yeterli puan aldıkları takdirde imam, vaiz, kuran kursu öğreticisi ve diyanette görevli memur olabilme şansı doğmaktadır. Ayrıca gerekli yüksek lisans, doktoralarını yaptıklarında müftü, müftü yardımcısı olabilmektedirler.

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İLAHİYAT MEZUNLARI İŞ İMKANLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden olan ilahiyat mezunları iş olanakları hakkında bilgi almak istiyorlar. Şöyle diyebiliriz ki iş olanakları bakımından birçok meslek bulunmaktadır. Bunlar genellikle;

•İlahiyat fakültesi mezunu olan kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı emrinde çalışabilme şansına sahip olabilmektedirler. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl binlerce personel almaktadır. Bu kuruma sizde memur olarak girebilme şansınız olmaktadır.

•Ayrıca bu bölümden mezun olan kişiler öğretmen olma şansı da bulunmaktadır. Camilerde görev yapabilir, il ve ilçe müftülüklerinde memur veya sözleşmeli personel olarak çalışabilirsiniz.

•İlahiyat mezunu olan öğrenciler formasyon aldıkları zaman, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ve de İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmenliği ayrıca birde Arapça öğretmenliği yapabilme olanaklarına sahiptirler.

•Gerekli bölümlerden mezun olan kişiler için bir de profesör oldukları takdirde ise ilahiyat fakültelerinde dekan, rektör yardımcısı, diyanet işleri başkanlığı görevlerine kadar gelebilme şansına sahiptirler.

2 YILLIK İLAHİYAT MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR?

Üniversitelerin ilahiyat bölümünden mezun olan öğrencilerden 2 yıllık bitirenler nerelerde iş imkânı bulabileceklerini araştırmaktadırlar. Genellikle imam veya Kuran Kursu öğreticisi olarak mesleğe atanmaktadırlar. Görevleri genellikle camilerde imamlık yapmak veya kuran kurslarında talebelere kuran öğretmek gibi görevleri bulunmaktadır. İlahiyat mezunu olan öğrencilerin genellikle bilinen maaşları Diyanet'e bağlı imam olarak görev yapanların ki 3500-4500 liraya göre varan maaşları mesleğe göre değişiklik gösterebilir.

İLAHİYAT MEZUNLARI DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ OLABİLİR Mİ?

Oldukça tartışmalı bir konu olan İlahiyat fakültesi mezunlarının öğretmen olarak atanması konusu son zamanlarda oldukça gündemdeydi. Tartışma yaratan bu konu hakkında ilahiyat fakültesi mezunları harekete geçmişti. Bunun sonucunda Millî Eğitim Bakanlığı'nca ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesinin önünde herhangi bir engel kalmadığını dile getirmişti.

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