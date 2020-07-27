İletişim Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: YKS üniversite sınavı İletişim Fakültesi taban puanları

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları için geri sayım sürerken İletişim Fakültesi taban puanları ve kontenjanları merak ediliyor. İlgili üniversitelerin İletişim Fakültesi'nde eğitim almak isteyen öğrenciler konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. Buna göre; 2020 İletişim Fakültesi taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? YKS 2020 tercih kılavuzu ile üniversitelerin İletişim Fakültesi taban puanları ve kontenjanları

İLETİŞİM FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020:

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği akademik takvime göre sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.