KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri 2020! KPSS sınavı ne zaman yapılacak, lise ve önlisans başvuruları başladı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans geç başvuru süreci sona erdi. Lise ve önlisans mezunu olan ve sınava katılım göstermek isteyen adaylar, kendilerini ilgilendiren başvuru tarihleri için beklemeye koyuldu. Bu yönde, KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Bilindiği gibi, KPSS önlisans ve lise oturumlarına katılım göstermek isteyen adaylar, ÖSYM'nin belirttiği tarihler aralığında işlemlerini eksiksiz ve tam bir şekilde tamamlamak zorunda.

BU YIL KPSS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) VE ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, 2020 KPSS önlisans ve lise başvuruları ne zaman başlayacak ve sınav ücreti ne kadar?

İşte, bilgiler;