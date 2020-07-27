Matematik bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Matematik mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır?

Matematik bölümü üniversitelerin Fen Bilimleri ve Mühendislik fakültelerinde yer almaktadır. Matematik ayrıca ders olarak birçok bölümde temel ders olarak verilmektedir. Matematik bölümü öğrencileri gerçek analiz, istatistik, olasılık, geometri, denklemler, sayılar teorisi gibi birçok alanda eğitim görmektedirler. Bu bölümden mezun olanlar iş imkânları daha geniştir. Matematik mezunları ne iş yapar? Sorusunu merak edenler için detaylı içerik hazırladık.

MATEMATİK MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Matematik bölümü 4 yıllık bir bölüm olup lisans mezunu olarak diploma alınır. Bu bölümü okuyan öğrenciler 4 yıllık eğitimi boyunca sayısal anlamda eğitimler alarak olasılık, pratiklik, analiz, istatistik gibi konularda kendilerini geliştirirler. Bu alanda geliştikleri için iş imkânları da buna göre şekillenmektedir. Matematik mezunları ülkemizde birçok kurum ve kuruluşta çalışabilmektedirler. Hem kamu hem özel sektör olmak üzere farklı iş imkânlarına sahiptirler.

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MATEMATİK MEZUNLARI İŞ İMKÂNLARI

Matematik bölümü mezunlarının sektörel olarak iş alanlarına baktığımızda geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu bölümden mezun olanlar mezun olduktan sonra ilk iş "Matematik mezunları nerede çalışır? " Sorusunu kendilerine sorarak araştırma yapmaları gerekir. Sektörel araştırma yaptıktan sonra çalışabileceği iş alanlarını keşfedip iş ilanlarını takip etmeli ve değerlendirmelidirler. İşte matematik mezunları iş olanakları:

Gıda

Bankacılık

Bilişim

İnternet

Perakende

Sigortacılık

Tekstil

Telekomünikasyon

Yazılım

Enerji

E-ticaret

İnşaat

Finans-Ekonomi

Hayat ve Emeklilik

Hızlı Tüketim Malları

Holding/Şirketler Grubu

Bilişim Danışmanlığı

Dershane ve Kurslar

Hizmet

İş Geliştirme

Muhasebe

Operasyon

Raporlama Uzmanı

Sistem Analisti

Akademik

Aktüerya

AR-GE

Bilgi İşlem

Haberleşme

Veritabanı Yöneticisi

Web Yazılım Uzmanı

Yazılım Geliştirme Uzmanı

Yazılım Uzmanı

Mühendislik

Müşteri İlişkileri

Eğitim

Finans

Pazar Araştırma

Pazarlama

Planlama

İş Zekâsı Uzmanı

Matematik Öğretmeni

Profesör

Proje Yöneticisi

Satış

Teknik

Üretim/İmalat

Yönetim

Analist

Analiz ve Raporlama Uzmanı

ASP.Net Yazılım Uzmanı

Bilgi Teknolojileri Uzmanı

Doçent

ERP Uzmanı

İş Analisti

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MATEMATİK MEZUNLARI MAAŞLARI

Matematik bölümünden mezun olanlar ilk iş hayatına başladığında ortalama asgari ücret ya da asgari ücretin biraz üstünde işe başlarlar. Aslında bu çalıştığı kuruma göre de değişiklik gösterebilir. Yeni mezun sıfatıyla işe başlanacağı için belirli tecrübe kazanılana kadar bu şartlar altında çalışırlar. İlerleyen yıllarda tecrübe kazanılacağı için maaşlarında artış olacaktır.

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