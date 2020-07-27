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Matematik bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Matematik mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır?

Sayısal bir bölüm okumak isteyen öğrencinin aklına ilk gelecek bölümlerden biri matematik oluyor. Ya da matematiği seven öğrenciler bu bölümü seçebiliyorlar. Matematik sayısal zekâ ve becerinin geliştirilmesi hedeflenen bir bölümdür. Aslında matematik hayatımızın bir parçası olduğu için temel ihtiyaçlardan biri gibidir. Matematik bölümü mezunları ne iş yapar? Konusuna değinelim. Bununla alakalı matematik bölümü mezunları iş olanakları nelerdir? İşte tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 27.7.2020 11:52 Son Güncelleme: 27.7.2020 11:52 ABONE OL
Matematik bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Matematik mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır?

Matematik bölümü üniversitelerin Fen Bilimleri ve Mühendislik fakültelerinde yer almaktadır. Matematik ayrıca ders olarak birçok bölümde temel ders olarak verilmektedir. Matematik bölümü öğrencileri gerçek analiz, istatistik, olasılık, geometri, denklemler, sayılar teorisi gibi birçok alanda eğitim görmektedirler. Bu bölümden mezun olanlar iş imkânları daha geniştir. Matematik mezunları ne iş yapar? Sorusunu merak edenler için detaylı içerik hazırladık.

MATEMATİK MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Matematik bölümü 4 yıllık bir bölüm olup lisans mezunu olarak diploma alınır. Bu bölümü okuyan öğrenciler 4 yıllık eğitimi boyunca sayısal anlamda eğitimler alarak olasılık, pratiklik, analiz, istatistik gibi konularda kendilerini geliştirirler. Bu alanda geliştikleri için iş imkânları da buna göre şekillenmektedir. Matematik mezunları ülkemizde birçok kurum ve kuruluşta çalışabilmektedirler. Hem kamu hem özel sektör olmak üzere farklı iş imkânlarına sahiptirler.

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MATEMATİK MEZUNLARI İŞ İMKÂNLARI

Matematik bölümü mezunlarının sektörel olarak iş alanlarına baktığımızda geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu bölümden mezun olanlar mezun olduktan sonra ilk iş "Matematik mezunları nerede çalışır? " Sorusunu kendilerine sorarak araştırma yapmaları gerekir. Sektörel araştırma yaptıktan sonra çalışabileceği iş alanlarını keşfedip iş ilanlarını takip etmeli ve değerlendirmelidirler. İşte matematik mezunları iş olanakları:

  • Gıda
  • Bankacılık
  • Bilişim
  • İnternet
  • Perakende
  • Sigortacılık
  • Tekstil
  • Telekomünikasyon
  • Yazılım
  • Enerji
  • E-ticaret
  • İnşaat
  • Finans-Ekonomi
  • Hayat ve Emeklilik
  • Hızlı Tüketim Malları
  • Holding/Şirketler Grubu
  • Bilişim Danışmanlığı
  • Dershane ve Kurslar
  • Hizmet
  • İş Geliştirme
  • Muhasebe
  • Operasyon
  • Raporlama Uzmanı
  • Sistem Analisti
  • Akademik
  • Aktüerya
  • AR-GE
  • Bilgi İşlem
  • Haberleşme
  • Veritabanı Yöneticisi
  • Web Yazılım Uzmanı
  • Yazılım Geliştirme Uzmanı
  • Yazılım Uzmanı
  • Mühendislik
  • Müşteri İlişkileri
  • Eğitim
  • Finans
  • Pazar Araştırma
  • Pazarlama
  • Planlama
  • İş Zekâsı Uzmanı
  • Matematik Öğretmeni
  • Profesör
  • Proje Yöneticisi
  • Satış
  • Teknik
  • Üretim/İmalat
  • Yönetim
  • Analist
  • Analiz ve Raporlama Uzmanı
  • ASP.Net Yazılım Uzmanı
  • Bilgi Teknolojileri Uzmanı
  • Doçent
  • ERP Uzmanı
  • İş Analisti
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MATEMATİK MEZUNLARI MAAŞLARI

Matematik bölümünden mezun olanlar ilk iş hayatına başladığında ortalama asgari ücret ya da asgari ücretin biraz üstünde işe başlarlar. Aslında bu çalıştığı kuruma göre de değişiklik gösterebilir. Yeni mezun sıfatıyla işe başlanacağı için belirli tecrübe kazanılana kadar bu şartlar altında çalışırlar. İlerleyen yıllarda tecrübe kazanılacağı için maaşlarında artış olacaktır.

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