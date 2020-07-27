MEB ile BİLSEM sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? BİLSEM sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, BİLSEM sınav sonuçları ile ilgili bir çalışma yapacaklarını ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından gözler gelecek resmi açıklamaya ve sonuçlara çevrildi. Özel yetenekli çocukların aldıkları özel eğitimlerin gruğ tarama sınavları 4 Ocak ile 19 Nisan 2020 tarihleri aralığında yapılmıştı. Peki; BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM SONUÇLARI 2020: BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM sınav sonuçları araştırılmaya devam ederken konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.