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mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Muhasebe ve vergi mezunları iş imkanları

bölümü 2 yıllık bir ön lisans bölümüdür. Üniversite sınavı yaklaşırken kişilerin en fazla araştırdıkları bölümlerden birisidir. Bu bölüm sadece tyt sınavına girilerek kazanılabilecek bir bölümdür. Bu bölümden mezun kişiler isterlerse kamu sektörlerinde isterlerse de özel sektörlerde çalışabilirler. Peki Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Mezunları İş Olanakları nasıldır? Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü dersleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 14:05 Son Güncelleme: 27.7.2020 14:05 ABONE OL
Muhasebe ve vergi uygulamaları mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Muhasebe ve vergi mezunları iş imkanları

Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü bundan 4 yıl kadar önce sınavsız geçiş ile alan bölümlerden birisiydi. Ancak artık bu uygulama ortadan kalktı. Bu bölüme girmek isteyen kişilerin TYT ye girmeleri gerekmektedir. İstihdam alanı geniş olan 2 yıllık bölümlerden birisi olan muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü çok tercih edilmektedir. Peki bu bölüm mezunları nerede çalışabilirler? Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü mezunlarının maaşları ne kadardır? İşte tüm detaylar...

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun kişiler özel sektörde ya da devlet kurumlarında çalışırlar. Devlet kurumlarına atanmak isteyen kişilerin KPSS den yeterli puanı alması gereklidir. Bölüm mezunlarına muhasebe meslek elemanı unvanı verilir. Bu bölümden mezun olan kişiler herhangi bir şirkette vergi ya da muhasebe bölümünde iş yapacaktır. Yardımcı eleman olarak mali müşavir yanında çalışabilir. Bu bölümden mezun bir kişi kendine özel bir büro ofis açmak isterse öncelikle lisans bölümünü bitirmelidir ve ardından Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik yetki belgesi almalıdır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Mezunları İş İmkanları

Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü mezunu kişilerin çalışma alanları oldukça geniştir. Mezun olduktan sonra çok kolay bir şekilde iş bulma imkanları vardır. Ancak KPSS puanları yükselen bir bölümdür. Bölümden çok mezun çıktığı için bölümün değeri azalmıştır. Ancak kendini geliştiren ya da ismini duyuran kişiler özel kurumlarda çalışmaya başlayabilirler.

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Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

Bölüm mezunlarının çalışabilecekleri pek çok yer bulunmaktadır. Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünden mezunlar kamu ya da özel sektörlerde çalışabilirler. Bu bölümü bitiren kişilerin çalışabilecekleri bazı alanları şuralardır:

  • Muhasebe büroları
  • Mali Müşavirlik büroları
  • Dış Ticaret yapan firmalar
  • Bankalar
  • Sigorta Şirketleri
  • Vergi Daireleri
  • Her türlü ticari işletme ve şirket
  • Çeşitli finans kuruluşları
  • Defterdarlıklar
  • Mal müdürlükleri
  • Maliye bakanlığı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Mezunları Maaşları

Bu bölümden mezun kişilerin iş bulması her ne kadar kolay gibi gözükse de maaşlarında çok sıkıntı vardır. Bölümden mezun olup iş arayan kişilere tecrübesi olup olmadığı ilk sorulan sorudur. Eğer tecrübesiz bir kişiyse düşük bir maaş ile işe başlar. Zaman geçtikçe kendini ispatlayan kişilerin maaşları da yükselir. Ancak bir devlet kurumunda çalışan muhasebe meslek elemanının maaşı 3500 ila 4000 lira arasında değişiklik gösterir. Meslekteki kalma yılı arttıkça maaşlar da artmaktadır.

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Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Dersleri

  • 1. Yıl 1. Dönem
    • Muhasebe ve Hukuk
    • İktisada Giriş 1
    • Bireyler Arası İletişim
    • Genel İşletme
    • Genel Muhasebe 1
    • Yabancı Dil 1
  • 1. Yıl 2. Dönem
    • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
    • İktisada Giriş 2
    • Ön Muhasebe Yazılımları ve Kullanımı
    • Genel Muhasebe 2
    • Örgütsel Davranış
    • Yabancı Dil 2
  • 2. Yıl 1. Dönem
    • Türk Vergi Sistemi
    • Genel Vergi Hukuku
    • Envanter ve Bilanço
    • Muhasebe Denetimi
    • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
    • Türk Dili 1
  • 2. Yıl 2. Dönem
    • Ticaret Hukuku
    • Vergi Uygulamaları
    • Mali Analiz
    • Şirketler Muhasebesi
    • Maliyet Analizleri
    • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
    • Türk Dili 2

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünde DGS Geçişi Var Mı?

Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü iki yıllık bir bölümdür. Bu bölümü tamamladıktan sonra DGS sınavına girerek 4 yıllık bir üniversiteye geçilme şansı vardır. Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü mezunu kişinin dikey geçiş ile geçebileceği 4 yıllık 20 taneye kadar bölüm vardır. O bölümlerden bazıları ise şunlardr:

  • İktisat
  • İşletme
  • Ekonomi
  • Uluslararası Ticaret
  • Lojistik
  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  • İşletme Bilgi Yönetimi
  • İşletme Enformatiği
  • Muhasebe ve Denetim
  • Muhasebe ve Finans Denetimi
Ekonomi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Ekonomi bölümü mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır?

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