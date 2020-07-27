Optisyenlik mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Optisyenlik bölümü mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır?

Meslekler, insanların hayatlarının en önemli hazinelerinden bir tanesidir. Bu açıdan bakıldığında, iki veya dört yıllık üniversitelerde okunacak bölümlerin tercihi de oldukça önemlidir. Zira, üniversitelerin tercih dönemlerinde yeterli araştırma yapmadan bir bölümü tercih listesine yazmak ve akabinde bu bölümde okumak, kişinin hayatı boyunca yaptığı en önemli hatalardan birisi olabilir. Doğru ve yeterli bir araştırma yapılarak okunacak bölüm de bu yüzden kıymetlidir.

OPTİSYENLİK BÖLÜMÜ DERSLERİ, İŞ OLANAKLARI VE MAAŞLARI

Optisyenlik bölümü de üniversitelerin tercih döneminde araştırılan bölümleri arasında yer almaktadır. Dersleri ile dikkat çeken bu bölüm, mezuniyetin ardından da sunduğu iş olanakları, maaşları, fırsatları ve imkânları ile bilinmektedir. Peki, Optisyenlik bölümü mezunları ne iş yapar, dersleri neler ve iş imkanları nasıl? Merak edilen soruların yanıtlarına sizler için açıklık getirdik.

OPTİSYENLİK NEDİR?

Üniversitelerin Sağlık Meslek Yüksekokullarının Optisyenlik bölümümden mezun olmuş kişilere "Optisyen" adı verilmektedir. Optisyen, göz doktoru tarafından refraksiyon kusuru tespit edilen hastaların reçetelerini inceleyen, hastanın yüz hatlarına uygun çerçeve modelini seçmesine yardımcı olan ve kullanması gerekli olan optik camların seçilen çerçeveye montajını sağlayan sağlık personelidir.

OPTİSYENLİK BÖLÜMÜ KAÇ YILLIK VE DERSLERİ NELER?

Bu programın eğitim süresi 2 (iki) yıldır. Optisyen ön lisans programını başarı ile bitiren adaylar, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) başarılı oldukları takdirde üniveristelerin Fizik bölümüne devam edebilmektedirler.

Optisyenlik bölümü müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Optisyenlik bölümü dersleri okuldan okula farklılık göstermektedir. Optisyenlik bölümünde mesleki dersler olmakla beraber temel sağlık bilimleri dersleri ve seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Diyaliz mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Diyaliz bölümü mezunları nerelerde çalışır?

Optisyenlik bölümünün derslerinden bazıları şu şekildedir:

Anatomi

Halk Sağlığı

Optisyenliğe Giriş

Malzeme Bilgisi

Göz Anatomisi ve Fizyolojisi

Temel Bilgi Teknolojileri

Görme Optiği ve Refraksiyon

Kontakt Lensler

Optisyenlikte Paket Program Uygulamaları

Geometrik Optik

Tıbbi Terminoloji

Genel İşletme

İlk Yardım

Halkla İlişkiler

OPTİSYENLİK MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Optisyenlik bölümü mezunları, programı başarı ile tamamladıkları takdirde istihdam alanı geniş olan bir sektöre merhaba derler.

Optisyenlik bölümü mezunları, kendi optik mağazalarını açabilir, çeşitli optik mağazalarında mesul müdürlük yapabilmektedirler.

OPTİSYENLİK BÖLÜMÜ MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR?

Optisyenlik bölümünden başarılı bir şekilde mezun olanlar; Refraksiyon hastanelerinde, optik mağazalarında cam-çerçeve imalatı yapan, kontak lens üretim yerlerinde, optik gereç satan depo ve üniversitelerde çalışan, isterse serbest gözlük mağazası açıp işletebilirler.