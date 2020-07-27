YKS sonuçlarının erişime açılmasının ardından binlerce aday Sınıf öğretmenliği bölümü 2020 taban puanları araştırmasına başladı. Bu bölümü okumak isteyen vatandaşlar kendi puanlarına karşılık okulların başarı sıralamaları ile karşılaştırmalara başladı. Tercih maratonu öncesi vatandaşlar heyecanla listelerine yazacakları okulları seçiyor. Peki, Sınıf öğretmenliği bölümü 2020 taban puanları belli oldu mu? İşte Sınıf öğretmenliği taban puanı ve başarı sıralamaları…

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI!

Sınıf öğretmenliği bölümü üzerinden tercihlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber taban puanları ve başarı sıralamaları araştırmalarına başladı. Bu bölüme girmek isteyen adayların Eşit Ağırlık puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor…