Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Sivil havacılık mezunları nerede, hangi sektörde çalışır?

İnsanların hayatına yön veren ve şekillendiren en önemli olgulardan birisi de sahip olunan meslektir. Bu yüzden, üniversitelerde okunacak bölümlerin tercihi de önem arz etmektedir. Zira, üniversitelerin tercih dönemlerinde istenmeyen bir bölümü tercih listesine yazmak ve akabinde bu bölümü okumak, kişinin hayatı boyunca yaptığı en önemli hatalardan birisi olabilir. Doğru üniversite ve bölüm seçimi de bu yüzden oldukça kritik bir durumdur.

SİVİL HAVACILIK VE KABİN HİZMETLERİ BÖLÜMÜ DERSLERİ, İŞ OLANAKLARI VE MAAŞLARI

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümü de üniversitelerin tercih döneminde en çok araştırılan bölümlerin başında gelmektedir. Ders çeşitliliği ile ön plana çıkan bu bölüm, mezuniyetin ardından da sunduğu iş olanakları, maaşları, fırsatları ve imkânları ile bilinmektedir. Bu doğrultuda, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri mezunları ne iş yapar, dersleri neler ve iş imkanları nasıl sorularına yanıt arayanlar doğru yerdeler.

SİVİL HAVACILIK VE KABİN HİZMETLERİ BÖLÜMÜ DERSLERİ NELER?

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümü dersleri okuldan okula farklılık göstermekle beraber, genellikle teorik ve uygulamalı olarak iki şekildedir. Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümünün derslerinden bazıları şu şekildedir:

Sivil Havacılığa Giriş

Temel Uçak ve Uçuş Bilgisi

Havacılık Terminolojisi

Organizasyon ve Sorumluluklar

Havaalanı Yönetimi ve İşletmeciliği

Dünya Kültürleri ve Destinasyonları

Normal Emniyet Kuralları

Yolcu Hizmetleri

Diksiyon (Etkili Konuşma ve Anons Teknikleri)

Yolcu İlişkileri Yönetimi

Havacılıkta İlkyardım

Havacılıkta Ekonomi Yönetimi

Kişisel Bakım ve Zerafet

Havacılık Meteorolojisi

SİVİL HAVACILIK VE KABİN HİZMETLERİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümünün iş imkanları oldukça fazladır. Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümünden mezun olan kişilerin iş olanakları geniş olduğundan dolayı bölüme girer girmez bir yol haritası belirlemeleri gerekmektedir.

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümü mezunları, havayolu şirketlerinin genel müdürlükleri, yurt içi ve yurtdışı yolcu taşıyan havayolu şirketleri, yabancı havayolu şirketleri, sivil havacılıkla ilgili her türlü firma ve şirketlerde çalışabilirler.

SİVİL HAVACILIK VE KABİN HİZMETLERİ MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR?

Sivil havacılık ile bağlantılı tüm şirketler, bölümün istihdam alanlarını oluşturmaktadır.

Havayolu şirketlerinin genel müdürlüklerinde, yurt içi ve yurt dışı yolcu taşıyan özel havayolu şirketlerinde, yabancı havayolu şirketlerinde, hava kargo şirketlerinde, ikram ve servis şirketlerinde, yer hizmetlerinde iş bulunabilir.