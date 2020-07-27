Siyasal Bilgiler Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: YKS üniversite sınavı Siyasal taban puanları

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları için geri sayım sürerken Siyasal Bilgiler Fakültesi taban puanları ve kontenjanları merak ediliyor. İlgili üniversitelerin siyasal bilgiler fakültesinde eğitim almak isteyen öğrenciler konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. Buna göre; 2020 Siyasal Bilgiler Fakültesi taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? YKS 2020 tercih kılavuzu ile üniversitelerin Siyasal Bilgiler Fakültesi taban puanları ve kontenjanları

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020

Haberimizin içerisinde yer alan kılavuzdan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği akademik takvime göre sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.