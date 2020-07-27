Siyaset Bilimi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunları hangi sektörde çalışır?

İnsanların hayatına yön veren ve şekillendiren en önemli olgulardan birisi de sahip olunan meslektir. Bu yüzden, üniversitelerde okunacak bölümlerin tercihi de önem arz etmektedir. Zira, üniversitelerin tercih dönemlerinde istenmeyen bir bölümü tercih listesine yazmak ve akabinde bu bölümü okumak, kişinin hayatı boyunca yaptığı en önemli hatalardan birisi olabilir. Doğru üniversite ve bölüm seçimi de bu yüzden oldukça kritik bir durumdur.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERSLERİ, İŞ OLANAKLARI VE MAAŞLARI

Uluslarası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümü de üniversitelerin tercih döneminde en çok araştırılan bölümlerin başında gelmektedir. Ders çeşitliliği ile ön plana çıkan bu bölüm, mezuniyetin ardından da sunduğu iş olanakları, maaşları, fırsatları ve imkânları ile bilinmektedir. Bu doğrultuda, Uluslarası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunları ne iş yapar, dersleri neler ve iş imkanları nasıl sorularına yanıt arayanlar doğru yerdeler.

ULUSLARASI İLİŞKİLER VE SİYASET BİLİMİ BÖLÜMÜ DERSLERİ NELER?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü dersleri okuldan okula farklılık göstermekle beraber, genellikle teorik ve seçmeli olarak iki şekildedir. Uluslarası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünün derslerinden bazıları şu şekildedir:

Siyaset Bilimi

Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları

Eleştirel Düşünce

Klasik Dönem Siyasal Düşünce

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

Politik Psikoloji

Uluslararası İlişkiler Teorileri

Uluslararası Örgütler

Uluslararası Siyasi Ekonomi

Türk Dış Politikası

Diplomasi Tarihi

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ULUSLARASI İLİŞKİLER VE SİYASET BİLİMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler bölümün iş imkanları oldukça fazladır. Bölümün çalışma alanı çok fazla olduğundan dolayı üniversiteye girer girmez, hangi alanda çalışabileceğinize karar verip ona göre bir yol haritası çıkarmanızda fayda vardır.

Devlet kurumlarında çalışabilmek için iyi bir KPSS puanı almak önemlidir. Bunun yanında, uluslararası örgüt ve kuruluşlarda iş bulma imkânı da fazladır.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARASI İLİŞKİLER MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR?

Daha özele inmek gerekirse bu bölümden mezun olan adaylar, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri ile özel şirketler, çeşitli kitle haberleşme kuruluşları ve uluslararası bankalarda çalışabilir.

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