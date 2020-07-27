Son Dakika Haberleri: YKS sonuçları ve cevap kağıdı erişime açıldı! ÖSYM kılavuzu ile, Üniversite tercihleri YKS sonuçları sonrası başlıyor!

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Son Dakika Haberleri: sonuçları ve cevap kağıdı erişime açıldı! kılavuzu ile, YKS sonuçları sonrası başlıyor!

sonuçları ile ilgili son dakika haberi geldi ve bir milyonu aşkın öğrencinin merakla beklediği soru yanıtını buldu. 2020 yılında koordinesinde düzenlenen üniversite sınavında heyecanlı geri sayım sona erdi, YKS sonuçları açıklandı! Aynı zamanda, sınav kağıdı ve cevap kağıdı görüntüleme işlemi de yapılabiliyor! YKS tercih kılavuzu detaylarına göre, artık üniversite adayları, puanları ile birlikte tercih işlemini gerçekleştirebilecek. ' ne zaman' sorusu, yine ÖSYM YKS kılavuzu ile kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, ÖSYM ile 2020 YKS sonuçları sorgulama ekranı ve üniversite tercihleri hakkında merak edilen detaylar, önemli tarihler...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 22:38 Son Güncelleme: 27.7.2020 22:38 ABONE OL
YKS sonuçları öğrenme ile ilgili son dakika açıklaması! ÖSYM kılavuzu ile, Üniversite tercihleri YKS sonuçları sonrası başlıyor!

sonuçları, tarafından üniversite adayı öğrenciler için erişime açıldı. Yüz binlerce öğrenci, 2020 YKS sınavında, istedikleri okul ve bölümü, döneminde seçebilmek için ter döktü. ÖSYM YKS kılavuzu ile, tercih tarihleri ve adımları kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, YKS sonuçları sorgulama ekranı ve ÖSYM aday işlemleri sayfasına nasıl girilir? Bu başlık altında, üniversite tercihleri ile ilgili detaylar ve YKS sonucu öğrenme ekranı yer alıyor.

2020 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz tarihinde açıklanacağı belirtilmişti. ÖSYM'nin 28 Temmuz resmi açıklamasının bir gün önce sınav sonuçları adaylar ile paylaşıldı.

YKS sonuçları öğrenme ile ilgili son dakika açıklaması! ÖSYM kılavuzu ile, Üniversite tercihleri YKS sonuçları sonrası başlıyor!

YKS 2020 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

YKS sonuçları öğrenme ile ilgili son dakika açıklaması! ÖSYM kılavuzu ile, Üniversite tercihleri YKS sonuçları sonrası başlıyor!

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

YKS sonuçları öğrenme ile ilgili son dakika açıklaması! ÖSYM kılavuzu ile, Üniversite tercihleri YKS sonuçları sonrası başlıyor!

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS sonuçları öğrenme ile ilgili son dakika açıklaması! ÖSYM kılavuzu ile, Üniversite tercihleri YKS sonuçları sonrası başlıyor!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

başkanı Halis Aygün tarafından gelen açıklamaya göre; 2020- tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacak.
Adaylar tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.

YKS sonuçları öğrenme ile ilgili son dakika açıklaması! ÖSYM kılavuzu ile, Üniversite tercihleri YKS sonuçları sonrası başlıyor!

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

YKS sonuçları öğrenme ile ilgili son dakika açıklaması! ÖSYM kılavuzu ile, Üniversite tercihleri YKS sonuçları sonrası başlıyor!

İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS sonuçları öğrenme ile ilgili son dakika açıklaması! ÖSYM kılavuzu ile, Üniversite tercihleri YKS sonuçları sonrası başlıyor!

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Son Dakika Haberleri: YKS sonuçları ve cevap kağıdı erişime açıldı! ÖSYM kılavuzu ile, Üniversite tercihleri YKS sonuçları sonrası başlıyor!
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