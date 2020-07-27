YKS sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM sonuc.osym.gov.tr ile YKS 2020 sonuç sorgulama ekranı

Üniversite sınav sonuçları merakla bekleniyordu. Edinilen son dakika bilgisine göre; YKS sonuçları açıklandı. Sabah saatlerinde sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemin en çok aratılan konuları arasında da yerini aldı. Hayalindeki üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler tüm yıl emeklerinin karşılığını sınav sonuçları doğrultusunda alabilecekler. Haberimizin içerisinden YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı ile YKS sonuçları detaylarına ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA! YKS sonuçları ÖSYM ile açıklandı. Haberimizin içerisinden YKS sonuçları sorgulama ekranı ve detaylara ulaşabilirsiniz.
YKS sonuçları 27 Temmuz Pazartesi günü saat 07.30 itibariyle açıklandı. ÖSYM, sınav sonuçları duyurusunu şu ifadelerle yaptı;
"27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.
Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin //www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.