Su Bilimleri Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: Su Bilimleri YKS üniversite sınavı taban puanları

Lise eğitimlerinin sonuna gelerek üniversite yolunu tutmak isteyen öğrenciler, hayallerindeki sıralara kavuşmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmek durumunda. 2020 yılı YKS oturumlarına giren ve bu zorlu maratonu tamamlayan üniversite adayları sınav sonuçlarını heyecanla beklerken hayatının ilerleyen dönemlerinde yapacağı mesleği belirlemek ve hangi fakülteye gitmek istediğini de belirlemek istiyor. Bu isteği Su Bilimleri Fakültesi olarak belirlemeyi düşünenler ÖSYM ile 2020 İlahiyat Fakültesi taban puanları ve kontenjanları ile ilgili detaylar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.
Su Bilimleri Fakültesi'nde eğitim ve öğretim görmek isteyen gençler için 2020 Su Bilimleri taban puanları ve kontenjanları bilgilerini derledik, detaylar şöyle;
YükseköğretimKurulu (YÖK), üniversite kontenjanlarını açıkladı. Üniversitelerin örgün eğitim programı için ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan belirlendi.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuran aday sayısının 2 milyon 528 bin 116, bu yıl ise 2 milyon 436 bin 958 olduğu belirtildi. Önlisans ve lisans düzeyinde örgün eğitim programları için 2019 yılında 834 bin 509 kontenjan belirlendiği anımsatılarak,
"Bu yıl ise örgün programlar için (uzaktan öğretim dahil, okul birincisi kontenjanları hariç olmak üzere) belirlenen toplam kontenjan 845 bin 909 oldu. 2020 YKS örgün programlarda; devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı.