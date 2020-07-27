Su Bilimleri Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: Su Bilimleri YKS üniversite sınavı taban puanları

Lise eğitimlerinin sonuna gelerek üniversite yolunu tutmak isteyen öğrenciler, hayallerindeki sıralara kavuşmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmek durumunda. 2020 yılı YKS oturumlarına giren ve bu zorlu maratonu tamamlayan üniversite adayları sınav sonuçlarını heyecanla beklerken hayatının ilerleyen dönemlerinde yapacağı mesleği belirlemek ve hangi fakülteye gitmek istediğini de belirlemek istiyor. Bu isteği Su Bilimleri Fakültesi olarak belirlemeyi düşünenler ÖSYM ile 2020 İlahiyat Fakültesi taban puanları ve kontenjanları ile ilgili detaylar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020

Su Bilimleri Fakültesi'nde eğitim ve öğretim görmek isteyen gençler için 2020 Su Bilimleri taban puanları ve kontenjanları bilgilerini derledik, detaylar şöyle;